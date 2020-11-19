11/20 China Scan 參與中國A股行情

香港│摩天輪AR導覽市景

不少遊客選擇搭乘香港摩天輪欣賞港岸、高樓景色，但也時常遇上不清楚哪棟樓有何典故的窘境，香港摩天輪為此開發AR程式，提供遊覽新選擇，遊客可透過App掃描景點，理解其中歷史資料及趣聞軼事。

北京│首批百大網紅打卡地點出爐

北京近日進行的首屆網紅打卡地評選正式落幕，在接近742萬人次的投票評選後，活動選出首批北京100個網紅打卡地點，範圍涵蓋自然景觀、文化藝術、餐飲零售、住宿等，包括八達嶺夜長城、故宮角樓咖啡、同仁堂知嘛健康一號店、雲峰山童話樹屋等上榜。

福建│日月潭參與海峽兩岸姊妹湖產業協會

第三屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會日前在福建省三明市泰寧縣舉辦，南投縣長林明溱以視訊方式參與致詞，台灣日月潭作為其中成員與泰寧大金湖合作，互相命名遊船，而野柳地質公園也與泰寧地質公園結為姊妹公園。

遼寧│銀行推超低利「記者貸」

中國農業銀行瀋陽分行南湖支行近日推出「記者e貸」，除了限定遼寧省當地在職記者申請，且貸款利率僅為3.85％，不僅低於銀行目前的房貸利率水準，與目前1年期貸款市場報價利率（LPR）持平，超低利率引起市場熱議。

新疆│天山北麓發現唐代公共浴場遺址

新疆考古工作者經歷3年發掘，19日在天山北麓發現一座約唐代早期的公共浴場遺址。浴場遺址總面積約400平方公尺，按功能可分為門廳區、工作區和洗浴區等3個區域。估計浴場興建於公元7世紀上半葉，至14世紀逐漸廢棄。

安徽│合肥2025新能源整車產能目標100萬輛

合肥19日公布最新支持新能源車政策，包括蔚來汽車等新能源整車產業都將受惠。根據新政，到2025年，該市自動駕駛的新能源汽車可在限定區域進行商業化應用，新能源汽車產業規模超過人民幣千億元，整車產能達到100萬輛。

廣東│ 廣州燈光節 200架無人機升空

疫情之下全球三大燈光節僅有廣州國際燈光節如期舉辦，今年更結合雲上燈光節、網路直播等方式配合四大會場連動表演，在18日晚的主表演中，200架閃爍各色燈光的無人機升空，變化出木棉花、海豚、羊角等圖案，展現技術實力。