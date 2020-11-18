11/19 China Scan 參與中國A股行情

湖南│長沙舉辦2020世界旅遊小姐中國總決賽

被譽為世界三大頂級選美賽事之一的2020世界旅遊小姐大賽：中國年度冠軍總決賽，近日在長沙銅官窯古鎮舉行。前60強佳麗將展開長沙巡遊活動，了解並推廣長沙歷史、美食等文化，以爭奪中國旅遊小姐的封號。

陝西│發現宋代墓葬 出土大量耀州窯瓷器

陝西省考古工作者最近在西安發現了距今約900年前的北宋家族墓地，出土了大量精美的耀州窯瓷器。創建於唐、鼎盛於宋的耀州窯，距今有1,400餘年歷史，是宋代六大窯系之一和北方青瓷的代表。

福建│廈門四家台企相繼上市

台資企業宸展光電17日登陸中小企業板，為2020年第四家在大陸上市的台資企業。廈門台商會長吳家瑩表示，廈門建霖家居、欣賀股份、富邦金控直接持股的廈門銀行，以及宸展光電先後在大陸上市，表明廈門台企正在積極融入大陸資本市場。

山西│忻州投資半導體產業逾百億元

忻州市加速發展半導體產業，忻州經濟開發區半導體產業園目前已有5家企業進駐，總投資超過人民幣百億元。此外，當地為引進高端半導體人才也推出諸多優惠，包括在個人所得稅、購房補貼、生活補助、住宿等方面予以政策獎勵。

北京│馬首流浪百餘年 年內回歸圓明園

原屬於十二生肖馬首銅像2020年底將回歸北京圓明園。先前由已故「賭王」、澳門豪商何鴻燊所購得在海外流浪百餘年的馬首，2019年先捐贈與中國國家文物局，預計2020年底於圓明園正覺寺展開首秀，現含馬首已有7尊銅像回歸。

香港│基層學生遠距授課 關愛基金援助

疫情導致學校一度停止面授課堂，改為線上遠距授課。香港教育局透過關愛基金資助清貧中小學生在家中添購行動筆電、平板等遠距授課設備，計畫在全面復課前，保障基層學生的電子網路學習環境。

雲南│ 史上最嚴遛狗禁令 引民眾反彈

昭通市威信縣近日推出遛狗禁令，除了規定所養犬隻必須栓養或圈養，如在城區內遛狗，前兩次給予警告和罰款，第三次將聯繫公安機關予以捕殺。這一「史上最嚴」禁令公告後引起不少民眾反彈，認為做法太過粗暴殘忍。