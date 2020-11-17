11/18 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜好市多發10美元特別股利 三年來首見

好市多（Costco）在16日美股盤後宣布發放每股10美元的特別股利，此為2017年來首見。好市多財務長賈蘭帝（Richard Galanti）表示，特別股利是公司最新的回饋股東計畫。好市多前次於2017年4月發放7美元特別股利。

美國｜ 川普想打伊朗 幕僚力阻

根據美國官員透露，總統川普上周四曾在白宮會議上向幕僚詢問，如果要在未來幾周攻擊伊朗主要核基地，是否有任何可行方案。所幸當時多名幕僚力勸川普打消這個主意，他們擔心川普若在任期步入尾聲之際，突然決定向伊朗發動攻擊，恐將引發該地區衝突擴大。

美國｜16家環團獲貝佐斯地球基金投資

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）宣布，今年2月他以個人名義成立的規模100億美元「地球基金」已選出第一輪投資對象共16家，一共投資7.9億美元。這16家機構全是歷史悠久的環保團體，其中大自然保護協會、自然資源保護委員會及環境保護基金等5大機構分別獲得1億美元資金。

澳洲｜就業人口、薪資成長微增

澳洲官方數據顯示，截至10月31日為止的二周，就業人口增加0.5％，優於先前二周的下滑0.1％。同期整體薪資成長0.1％，同樣勝過前二周的衰退1.7％。專家表示，儘管澳洲就業市場顯現復甦跡象，但復甦情況仍得視疫情發展而定。

澳洲｜消費者信心指數 連11周上揚

澳盛銀行與羅伊摩根研究所（ANZ-Roy Morgan）近日公布，上周（截至15日止）消費者信心指數較前一周攀升3.4％，連續11周上升，原因在於新冠疫苗頻傳捷報，消費者對於當前經濟與未來展望轉趨樂觀，分析師看好這有助於年終購物季零售商業績。

新加坡｜非石油出口意外衰退 遜預期

官方17日（周二）公布，受累於電子業與非貨幣黃金出口下滑，10月非石油出口意外較去年同期縮減3.1％，遠遜於市場預期，此為出口連續4個月增長後首見衰退。根據路透調查經濟學家看法，原估上月出口成長5.7％。星國官方資料顯示，9月非石油出口增幅略微上修至5.8％。

馬來西亞｜疫情拖累 2020年GDP恐萎縮5％

信評機構惠譽旗下研究機構Fitch Solutions指出，鑑於馬來西亞11月新冠肺炎確診案例每日平均新增逾1,000例，馬國經濟自第三波疫情復原可能備受挑戰，估計馬國2020年經濟恐萎縮5％，縮幅大於先前預估的4.5％。