11/18 China Scan 參與中國A股行情

河南│台灣漫畫家蔡志忠 少林寺出家

台灣著名漫畫家蔡志忠17日在河南鄭州的嵩山少林寺落髮出家，師從少林寺方丈釋永信，得賜法名釋延一。72歲的蔡志忠與少林寺最早結緣於1982年的「少林寺」電影；2006年，蔡志忠首次踏足少林寺；此後他連續多年赴少林寺參加活動，並多次表達剃度願望。

上海│中國國際旅遊交易會 揭幕

中國國際旅遊交易會自11月17日在上海舉行為期三天活動，來自大陸31個省份及約50個國家，共計將近1,500家單位參展與會。該交易會1998年創辦至今，已成為亞太地區規模與影響最廣泛的專業旅遊展會之一。

福建│連橫文化研究院 加大對台交流

福建省連橫文化研究院近期再添對台交流新任務，「福建省對台交流基地」暨「兩岸關係和平發展協同創新中心教學實踐基地」在此舉辦揭牌儀式，連橫文化研究院也預計以文化為溝通的橋梁，深化兩岸民間交流活動。

廣東│社區成網紅 垃圾分類比創意

廣州市近日舉辦垃圾分類網紅小區評選比賽，各社區發揮獨特創意進行垃圾分類，有社區引入高科技設備、人臉辨識輔助分類，也有社區加強垃圾場亮度，讓大家自我警惕，相關社區範例上傳至網路也引起其他社區效仿。

內蒙古│錫林郭勒草原 建萬噸儲草庫

內蒙古錫林郭勒草原近期興建飼草料儲備交易中心，裡頭的飼草儲備量約在8,000到1萬公噸。如遇災情，由政府定價向牧戶調運飼草，以求平抑市場、穩定草價、保障供應。儲草庫設有完善的通風、防雨設施，可保障草質三至五年不變。

青海│西寧愛老幸福食堂 一碗人民幣1元

為解決部分老年人做飯難、吃飯難的問題，青海西寧近日在老人日間照料中心新設「愛老幸福食堂」，並給予優惠價格。以一碗市價人民幣（下同）9元的牛肉麵來說，給予老人的最低價只要1元。

四川│ 88個貧困縣全部清零

四川省政府17日批准涼山彝族自治州普格縣、布拖縣、金陽縣、昭覺縣、喜德縣、越西縣、美姑縣七縣退出貧困縣序列。至此，四川88個貧困縣全部清零。經核查，上述七個貧困縣2020年末綜合貧困發生率均降至3％以下，已達到貧困縣退出標準。