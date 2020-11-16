11/17 China Scan 參與中國A股行情

北京│雙11期間快件處理量 將達3億件

北京自11月1日至12日累計處理快件達2.4億件，日均共計逾2,000萬件。另外，北京市主要品牌企業預計11月11日至16日間，將累計處理1.4億件快件，預計「雙11」期間北京市快件處理量將達3億件。

江蘇│星巴克咖啡創新產業園 動工

星巴克咖啡創新產業園16日在昆山開發區正式動工，未來將成為全球最環保的星巴克咖啡烘焙工廠之一。該產業園為美國500強企業今年首個在中國投資產業項目，3月簽約至破土動工僅時隔八個月。星巴克並宣布將追加更多投資項目，總投資額近1.56億美元。

福建│兩岸茶博會開幕 89家台企參展

第14屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）16日在福建南平武夷山市開幕，吸引811家企業參展，包含台資企業89家。本屆茶博會同樣設有台灣館，並利用線上線下聯動，同步打造「雲上茶博會」，實現即時互動交流、線上茶文化體驗，讓更多人參與活動。

廣東│預計開設180家互聯網醫院

5G時代來臨，廣東政府近日預計要在2022年前完成開設180家互聯網醫院，全面普及「互聯網＋」醫療服務。據相關統計，目前廣東互聯網醫院超過80家，已接受近70萬人次的諮詢。

廣西│化工園區審核 首批共11座過關

廣西工業和信息化廳16日公布「關於公布廣西化工園區（第一批）的通知」，相關部門對各市報送的化工園區進行審核，最終確認首批共11個化工園區。通知要求，2022年底前所有化工園區要達到C級（一般風險）以上。

西藏│999緊急救援中心成立

西藏999緊急救援中心16日在拉薩成立。該中心在西藏已建立八個救援站，主要開展高山、水上、道路、航空救援和應急救護等工作。據悉，該中心是目前西藏規模最大、功能最全的高海拔緊急救援救護中心，且是西藏首次批量使用直升機參與緊急救援工作。

貴州│多政策推動旅遊業全面復甦

貴州將在2020年11月至2021年2月期間，透過溫泉康養、民俗節慶、滑雪健身、紅色旅遊等主題開展各類冬季旅遊活動，力保貴州旅遊「淡季不淡」，推動旅遊業全面復甦。