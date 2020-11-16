11/17 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜SpaceX完成首次太空商業載人飛行

特斯拉執行長穆斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX），在美國航太總署（NASA）認證下執行Crew-1任務，15日（台北時間16日上午）成功發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭升空，將搭載4名太空人的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船送上國際太空站，豎立首次商業載人飛行的里程碑，為開啟太空商業化時代鋪路。

美國｜強森拿下2020美國高球名人賽冠軍

美國高爾夫名將暨世界球王強森（Dustin Johnson）拿下2020年美國名人賽冠軍，他以低於標準桿20桿的成績，刷新賽史最佳記錄，成功穿上象徵名人賽冠軍的綠夾克。值得一提的是，強森一個月前才傳出確診新冠肺炎。

美國｜確診人數一周新增逾100萬人

美國新冠肺炎疫情持續升溫，根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎確診人數在過去一周新增逾100萬人，15日的新增案例更超過13.3萬人，讓美國染疫的總人數超過1,103萬人。此外，住院人數亦創下紀錄，截至15日已逼近7萬人。

日本｜日產打算出售三菱股權

外媒引述消息報導，日產汽車打算出售對三菱汽車持有的全部或部分股權，令外界揣測日產汽車將重新思考是否延續公司與三菱、雷諾汽車的結盟關係。日產汽車對三菱持股34％，但日產發言人表示公司目前尚未打算調整對三菱的投資計畫。

韓國｜大韓航空計畫收購韓亞航空

韓國旗艦航空公司大韓航空表示，正計畫與韓亞航空洽商收購之事，希望兩家航空合併以躋身全球十大航空公司之列。它還預定明年將透過現金增資籌措2.5兆韓元，其中1.8兆韓元是用來收購韓亞航空的股權與債務。

泰國｜第三季GDP年減6.4％ 明顯改善

儘管新冠疫情持續對當地經濟活動造成影響，但衝擊力道已逐漸減緩。泰國政府公布第三季國內生產毛額年減6.4％，不但優於市場預期％，也比第二季的12.1％萎幅明顯改善。泰國政府還預測今年經濟將萎縮6％，好於前估的7.3％到7.8％萎幅。

英國｜接觸確診議員 首相強生自我隔離

英國首相強生（Boris Johnson）繼4月確診新冠肺炎並在加護病房住了3天後，近日又因接觸一名確診國會議員而被迫隔離。英國政府發言人表示，國民保健署檢測與追蹤部門稍早向強生告知議員確診的消息，隨後強生便遵守規定進行自我隔離，目前尚無症狀。