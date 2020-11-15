11/16 China Scan 參與中國A股行情

海南│飛行大賽吸睛 打造航空運動重鎮

海南省近日舉辦吸睛力度十足的「2020年環海南島飛行大賽」，比賽中十多架滑翔傘、穿越機、動力傘在空中閃展騰挪，三站比賽讓民眾大呼過癮。海南表示，希望在首屆大賽基礎上，將海南打造成大陸航空運動的重鎮。

廣東│港澳導遊12月起 開放珠海橫琴執業

珠海近日頒布新規，自12月1日起具備規定條件並經合法備案的港澳旅遊從業人員可在橫琴新區執業，且無需參加全國導遊資格考試，就可申請備案進行培訓取得執照，這是大陸首部支持港澳旅遊從業人員跨境執業的地方法規。

河南│河南移動：5G SA正式商用

河南5G建設更進一步，河南移動近日宣布，更先進的5G SA（獨立組網）正式商用，企業用戶可先享受到專屬定製的5G網路，如焦煤集團便展示千業水泥5G綠色無人礦山項目，憑藉5G網路實現礦山遠程操作挖裝、礦石無人運輸監測。

江蘇│江蘇蘇寧擊敗八冠王 中超首度奪冠

江蘇蘇寧在蘇州奧體中心球場擊敗八冠王廣州恒大，近日奪下隊史首座中國超級足球聯賽冠軍，傳蘇寧老闆張近東準備了人民幣2千萬元的獎金獎勵球隊奪冠，本賽季中超聯賽也因為疫情因素變相改為盃賽制，蘇寧連克上港、恒大等強敵最終問鼎王座。

江西│雙11銷售亮眼 農產品年增逾10倍

江西農產品在「雙11」取得亮眼成績，京東數據顯示，江西包括草莓、鴨肉、瓜、魚類、牛肉等農產品在活動期間銷售年增逾10倍甚至20倍，草莓增長2,661％、鴨肉增長1,892％。而江西南昌更是充滿年輕剁手族的城市，每4個消費者就有1人是「95後」。

廣西│未來三年 農業農村投資逾兆人民幣

廣西近日推出保障農業發展新政，內容包括推動財政優先保障、加強金融重點扶持、社會積極參與等10大工程，力爭2021～2023年的三年內，在農業農村有效投資超過人民幣1兆元，加快農業農村現代化進程。

新疆│深化改革 推進科技成果轉移轉化

新疆近年持續深化科技體制機制改革，積極推進科技成果轉移轉化，在政策制定、資金扶持、體系建設、人才培養等方面取得顯著成效。以2019年來說，簽訂各類技術合約687項，成交總金額達人民幣7.82億元。其中技術開發3.32億元，占成交總額的42.45％。