11/13 China Scan 參與中國A股行情

西藏│雅魯藏布大峽谷升級國家5A級旅遊景區

西藏林芝市的雅魯藏布大峽谷旅遊景區，近日授牌成為大陸國家5A級旅遊景區。雅魯藏布大峽谷旅遊景區位於雅魯藏布江下游，全長504.6公里，最深處6,009公尺，被認為是世界上長度最長、深度最深的大峽谷。

安徽│新型顯示產業年產值破人民幣1千億

安徽省經信廳官員12日表示，安徽省新型顯示產業年產值已突破人民幣1千億元，液晶顯示器件主營收入超過大陸的五分之一。目前安徽省累計完成新型顯示領域投資近2千億元，其中，京東方在合肥已建有3條高世代液晶面板生產線、1座整機工廠等。

福建│與巴布亞新幾內亞 慶祝結好20週年

福建省與巴布亞新幾內亞的東高地省締結友好關係20週年慶祝活動日前在線上舉行。兩國大使、官員、專家透過雲端活動，共敘20年的援助合作結晶，展望未來發展走向。兩省在線上簽署了第四期菌草、旱稻技術援助項目協議。

四川│中石化再發現830億立方公尺大氣田儲量

大陸「三桶油」之一的中石化於四川盆地再獲天然氣資源。大陸國家自然資源部評定，川西氣田新增探明儲量830億立方公尺，至此，川西氣田累計探明儲量達1,140億立方公尺。川西氣田地處四川盆地西緣，主力氣藏埋深在6千公尺左右，氣田面積約138平方公里。

廣西│南寧東協博覽會首設防疫及衛生展區

第17屆中國－東協博覽會即將在11月27～30日於廣西南寧登場。本次博覽會將首次在線下展設立公共防疫及衛生展區，展示防疫物資及衛生相關產品，助推中國與東協國家大健康產業交流合作。

浙江│杭州跨行業公益行動 救助流浪動物

動物保護基金會「它基金」日前聯合電商平台、寵物行業商家等在杭州啟動了「雙百萬計劃」，將提供人民幣（下同）100萬元公益基金和價值100萬元的寵物糧食，旨在通過善款和物資解決流浪動物的饑餓、絕育等問題。

天津│市場冷凍庫查出樣品陽性 市場已封控

天津市12日在一冷凍批發市場的冷庫內排查發現1份混檢樣品陽性，目前該市場已被封控。經初步調查判定4名暴露人員，均已實施集中隔離，核酸檢測結果均為陰性，進一步排查處置工作仍在進行中。