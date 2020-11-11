11/12 Global Scan 掌握全球投資脈動

俄羅斯｜RDIF：俄國新冠疫苗有效性92％

主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）周三表示，臨床試驗期間數據顯示俄國新冠肺炎疫苗「史普尼克五號」（Sputnik-V）保護人體不受感染的有效性達92％。雖然俄國8月批准使用該疫苗，但大規模試驗在9月才開始進行。

日本｜全球首家 本田等級3自駕車計畫量產

本田周三宣布計劃明年3月底前，量產配備等級3自動駕駛功能的豪華轎車Legend，本田因此成為全球首家量產等級3自動駕駛車汽車製造商。等級3是有條件自動駕駛，可完成部分自動駕駛任務，但仍要透過駕駛人處理特殊行車狀況。

韓國｜10月失業率 年增0.7個百分點

統計廳11日發布，受新冠疫情影響，10月就業人數比去年同期減少42.1萬人，為2,708.8萬人。失業率年增0.7個百分點，為3.7％。最近一周來，韓國每日平均新增病例逼近100例，如果此一趨勢持續兩到三周，可能上調防疫級別。

紐西蘭｜總理順利連任 透露結婚計劃

現年40歲總理阿爾登與44歲電視節目主持人蓋福特（Clarke Gayford）育有一個兩歲女兒，但兩人仍未結婚，曾表示不會在選前結婚的她，10月贏得大選後，周三終於向媒體透露已計劃籌辦婚禮，但何時舉行目前仍未決定。

美國｜票未開完 近八成民眾認拜登勝選

儘管仍有幾個州選票計算結果仍未確定，路透／易普索最新民調顯示，79％民眾認為拜登勝選，13％認為選舉結果有待確認，3％認為川普勝選，5％表示不知道。每十位共和黨員裡，約六位認為拜登勝選，民主黨員幾乎認定拜登勝出。

美國｜禮來新冠抗體藥物 分配各州使用

衛生及公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）周二說，本周將把禮來（Eli Lilly）治療新冠病毒的抗體藥物Bamlanivimab分配各州衛生單位使用。食品暨藥物管理局（FDA）周一緊急批准使用該藥，適用對象為高齡和有罹患重病風險的民眾。

英國｜周二新增疫情死亡數 達532人

周二新增的新冠肺炎死亡人數達532人，為5月來單日最高死亡人數。官方數據顯示迄周二為止的一周合計死亡數約2,520人，較前周大增33.7％。相較之下，夏季平均單日死亡數僅十人。疫情已讓英國再次在英格蘭採取封鎖措施。