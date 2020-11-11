11/12 China Scan 參與中國A股行情

浙江│大陸首開先例 杭州為AED立法

杭州近日為AED（自動體外心臟電擊去顫器）設立管理辦法，成為大陸首個以以地方立法形式規範公共場所AED配置、使用的城市，以立法來提升戶外急救環境的完善程度，該管理辦法將在2021年1月1日開始實行。

北京│推「限塑十條」計畫

北京近日推出「塑料污染治理行動計劃（2020—2025年）」（限塑十條）對外公開徵求意見，聚焦餐飲、外賣平台、批發零售、電商快遞、住宿會展、農業生產等六大重點行業，將嚴控一次性塑料製品，減少不可降解一次性塑料製品使用。

廣東│廣州滋味榜介紹各區名菜

廣州國際美食節近日首度發表「廣州滋味榜榜單」，嘗試向消費者介紹名菜以帶動餐飲復甦，該榜單介紹廣州各區前5強的代表菜，除了粵菜也涵蓋湘菜、川菜等外地菜系，傳統名菜之外也有不少「網紅菜色」入選。

四川│全球科技馬拉松競賽成都落幕

「Junction 2020 Connected全球科技馬拉松競賽（中國賽區）」日前在成都天府新區落幕。經過3天比拚，一家四川的科技公司團隊以多功能卡丁車緩解兒童醫療疼痛和焦慮項目獲得中國賽區冠軍。「Junction 科技馬拉松」源於芬蘭赫爾辛基，是歐洲規模最大、最有影響力的國際科技競賽活動。

安徽│驚傳本土病例 擴大核酸檢測

安徽省阜陽市潁上縣10日確診一例本土病例。安徽當局即刻將確診病例所在小區提升為中風險，並對確診者及其密切接觸者居住的4個小區實行封閉式管理、集中消殺。潁上縣正擴大核酸檢測的人群範圍。

香港│與新加坡「旅遊氣泡」22日起實施

香港特區政府11日宣布，與新加坡的「旅遊氣泡」22日起以專屬航班方式進行，首15天每日一班機，每班機最多200人，之後會因應情況每日增至兩班機。旅客出發前72小時內要接受兩地互認的新型冠狀病毒測試並獲陰性結果，且要確認出發前14天沒到過新加坡或香港以外地方。

遼寧│遼寧港口集團開通首條商品車外貿班輪航線

遼寧港口集團11日正式開通首條商品車外貿班輪航線。遼寧的大連港擁有大陸唯一鐵路直接入港的沿海專業滾裝碼頭，可為包括BMW等在內的17個汽車品牌提供海鐵聯運服務。