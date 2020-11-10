11/11 Global Scan 掌握全球投資脈動

秘魯｜遭指貪腐 總統畢斯卡拉下台

秘魯國會9日投票通過罷免總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra），導致這個約3,200萬人口的國家陷入政治動盪。九大反對黨聯合指控畢斯卡拉貪腐無能、疫情處理不當並發動彈劾，而後者表示將尊重投票結果並配合下台。

美國｜川普開除艾思博 米勒暫代國防部長

美國總統川普9日突然在推特上宣布開除國防部長艾思博（Mark Esper），並由國家反恐中心主任米勒（Christopher C. Miller）暫代國防部長職務。川普與艾思博在多項議題看法相左，特別是今夏美國民眾因反種族歧視上街頭抗議，當時川普威脅要出動軍隊鎮暴，但艾思博並不同意。

美國｜FDA授權禮來治療12歲以上新冠輕中度患者

美國食品藥物管理局（FDA）近日批准製藥大廠禮來（Eli Lilly）單株抗體療法bamlanivimab緊急使用授權，可用於治療年齡12歲以上的新冠輕度至中度症狀患者。該藥物在臨床試驗成功降低高風險病患入院或急診機率。

英國｜疫情打擊 Q3失業率攀至4.8％

新冠肺炎疫情重創英國勞動市場。根據英國統計局最新公布，第三季失業率攀升至4.8％，高於第二季的4.5％。該季英國的裁員人數寫下31.4萬人紀錄，較第二季激增18.1萬人。英國近日重啟封鎖令，意味著經濟活動中斷將延續至第四季。

德國｜愛迪達Q3業績優於預期

運動用品大廠愛迪達（Adidas）第三季業績下滑，但仍優於分析師預期。該季淨利降至5.46億歐元（約6.45億美元），遜於一年前同期的6.46億歐元，營收由64.1億歐元降至59.6億歐元。展望未來，愛迪達預估第四季營收與第三季相當。

澳洲｜企業信心指數回升 10月衝高點

澳洲國民銀行最新調查指出，10月澳洲企業信心指數創下去年中以來最高點，透露澳洲經歷年初疫情後，國內經濟已開始復甦。10月澳洲企業現況指數回升到1點，企業信心指數更從9月的負數領域回升9點至5點，主因是占據國內生產毛額（GDP）比重達25％的維多利亞省在解封後景氣回溫。

菲律賓｜第三季GDP衰逾一成 超預期

菲律賓疫情遲遲無法脫離險境，導致各項防疫政策持續阻礙經濟發展。菲國統計局10日公布Q3國內生產毛額（GDP）年減11.5％，大於分析師預期的8.8％跌幅。占據菲國GDP比重逾50％的服務業產值在Q3年減10.6％，包含製造及營造業在內的工業產值也在Q3年減17.2％。