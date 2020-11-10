11/11 China Scan 參與中國A股行情

山西│多地因環境空氣品質反彈被約談

山西省10月份因環境空氣品質排名靠後且反彈明顯，包括長治、晉城、運城、朔州四個市和洪洞縣、平遙縣、壽陽縣等11個縣市政府負責官員近日遭山西省大氣污染防治工作領導組辦公室約談。

上海│亞洲最大蛋雞場2021年投產

正大集團興建的正大崇明300萬羽蛋雞場預定在明年3月20日竣工投產，該項目與上海崇明區合作自2019年開始建設，是亞洲規模最大、全世界現代化程度最高的蛋雞場，預計產後年產值達人民幣七億多元。

湖北│專車接運蒙古國三萬隻羊

大陸接運蒙古國捐贈三萬隻羊的專車，近日從武漢市發車，預計於11日抵達內蒙古二連浩特。捐贈羊隻在二連浩特經屠宰冷凍後由冷鏈專車運輸，首批接運專車為10台貨櫃車，均搭載40呎冷藏貨櫃，每個貨櫃能裝運1,200隻經屠宰加工的羊。

四川│成都舉辦克林姆作品展

「金色暢想—奧地利現代主義先驅克林姆作品展」近日在成都啟幕，28幅高精度複製名畫將讓中國觀眾走進奧地利著名畫家古斯塔夫·克林姆的藝術世界。克林姆作品尤愛金箔、裝飾性、表現性手法，其巔峰時期也被稱為「黃金時期」。

西藏│今年完成外送水電等清潔能源17億瓩時

青藏電力聯網工程日前順利完成2020年度藏電外送目標，並突破10億瓩時大關，年增超過15％。今年以來，西藏電網已完成外送水電等清潔能源17億瓩時，提前完成年度目標。

香港│疫情摧殘 楊千嬅跨年演唱會門票滯銷

新冠肺炎疫情衝擊下，讓以往萬人空巷的巨星演唱會面臨危機。香港天后楊千嬅今年跨年演唱會自11月5日開始售票，但不同於往年聖誕、跨年場次一票難求的景象，至今仍剩餘大量門票。

海南│離島免稅四個月銷售額年增逾兩倍

海口市海關10日公布，7月1日至10月31日，自該省離島免稅新政實施四個月以來，海口海關共監管離島免稅銷售金額為人民幣120.1億元，年增高達214.1％。購物人次達到178.3萬人次，年增58.8％。