11/10 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│新品種大豆產量 創東北紀錄

黑龍江省和平牧場科技示範園區選育的大豆新品種「合農71」近日實收測產，實收面積5.2畝，平均畝產量336.2公斤，刷新了東北地區大豆實收單產紀錄。該品種抗逆性強，未來有助於提升當地產量。

北京│ 朝陽區打造高水準開放合作平台

北京市朝陽區近日宣布將以北京CBD中心區、金盞國際合作服務區兩大重點功能區為陣地，聚焦國際金融、高端專業服務、數位貿易、醫療健康、商務會展、文化貿易等重點產業，全力打造高水準的開放合作平台。

上海│規範健身業 擬設七天冷靜期

上海市日前制定健身業會員合約示範文本（徵求意見稿），文本寫明七天冷靜期退費條款，明確消費者在簽約的隔天起七天內，在未開卡使用會員服務的情況下，可單方面解約並獲得全額退款。有分析指，一些健身房惡意倒閉，造成社會負面觀感，因此需要規範健身業，重塑消費者信心。

香港│綠色金融監管框架 拚六個月內編制

香港金管局高級助理總裁劉應彬9日表示，未來會制定綠色金融監管規定，並會就內容諮詢業界，希望六個月內可編製相關監管框架。但劉應彬強調，因為不同銀行就氣候變化風險管理，以及使用綠色金融的步伐不同，因此相關監管將為原則性要求，不會硬性規定銀行做到特定指標。

內蒙古│發現西漢中晚期建築基址

大陸考古隊近日在呼和浩特市玉泉區的一處村落，發現距今約2,000年前的西漢中晚期疑似大型糧倉建築基址。據悉，這是大陸迄今發現規模最大的漢代單體夯土高台建築。目前考古人員還未發現此倉儲建築相關的文獻記載。

湖北│推動「湖北造」 與百勝中國簽署協議

湖北省政府近期和百勝中國簽署戰略合作協議，百勝中國將積極發揮領先數位化能力和供應鏈等優勢資源，投資和建設百勝中國供應鏈中心，積極促進「湖北武漢區域中部產業鏈中心」的建設；對符合條件的湖北產原料加大採購力度，推動「湖北造」產品融入供應鏈體系。

海南│首屆消博會 明年登場

大陸力推「內循環」，擴大內部消費以支撐經濟，海南近日宣布，將每年舉辦「中國國際消費品博覽會」，希望激發大陸民眾更多消費力。這也是2018年上海舉辦首屆「中國國際進口博覽會」後，中國規劃的另一個定期性大型國際博覽會。首屆消博會將於2021年5月7日至10日在海口市舉行。