11/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜民眾回店內用餐 麥當勞Q3淨利增

因美國民眾重回店內用餐，帶動麥當勞第三季淨利年增逾9％至17.6億美元，每股獲利2.35美元，扣除出售日本麥當勞股權和其他項目後的每股獲利2.22美元，高於市場預估1.9美元。即使營收年跌2％至54.2億美元，仍優於市場預估。周一早盤股價暴漲逾5％。

日本｜北海道感染人數創單日新高

北海道9日公布新冠病毒新增感染人數達到200人，突破單日新增紀錄。北海道10月起以札幌市為中心的感染人數激增，11月5日起連續4天感染人數超過100人。迄今北海道內感染人數共達3,998人，累計死亡114人。另外，日本9日公布，全國11人死亡，761人感染確認。

沙烏地阿拉伯｜惠譽調降評等展望至負面

惠譽周一維持沙國遠期外幣發行人違約評等在A級不變，但評等展望從穩定調降至負面，以反映疫情與油價走跌，致使其財政和外部資產負債表持續疲軟，並估計沙國今年預算赤字占其GDP比率，會從去年4.5％擴大至12.8％。

歐盟｜擬對40億美元美國貨課報復性關稅

歐盟以美國違法補貼波音等為由，計畫對價值40億美元美國貨物與服務課徵報復性關稅。歐盟指美國去年透過世貿組織WTO，以違法補貼為由對空中巴士等價值75億美元歐洲貨物課報復性關稅，現在歐盟以同樣方式回敬美國。

德國｜英飛凌2020財年第四季淨利年跌32％

晶片商英飛凌（Infineon）2020年度第四季（迄9月底），營收因汽車、電源和感應系統等晶片需求帶動而年增21％至24.9億歐元，但淨利卻年跌32％至1.09億歐元。因應疫情影響，2020年度每股股息較去年度減0.05歐元至0.22歐元。

挪威｜政府宣布不再金援挪威航空

政府周一宣布將不對受疫情重創的挪威航空（Norwegian Air）提供額外金援，令陷入財困的挪航處於危險境地。挪航8月表示若沒新資金挹注，其現金在明年首季將告罄。政府不再金援的消息讓挪航股價周一盤中崩跌23％，報0.49克朗。

俄羅斯｜等美官方公布大選結果才做評論

俄國周一表示，鑑於川普提出法律挑戰，將等待美國官方正式公布大選結果後才對這次大選做評論。俄國總統普丁在拜登上周末勝選後一直保持沉默。普丁對拜登態度模糊，雖然不滿其反俄國言論，卻歡迎其限制核武的立場。