11/9 China Scan 參與中國A股行情

香港│邵家輝：零售業應盡快與大陸、澳門通關

香港批發及零售界立法會議員邵家輝日前表示，隨著疫情放緩，香港零售銷售跌幅收窄，但3分之1的零售由旅客帶動，其中大陸旅客更占近八成。預期業界在聖誕節的銷售情況並不樂觀，期望港府能盡快落實與大陸及澳門通關。

遼寧│ 瀋陽發放300萬人民幣體育惠民電子消費券

瀋陽市政府近日發放體育惠民電子消費券，總計人民幣300萬元的消費券共計10萬份，將分3期發放。瀋陽全民健身基礎雄厚，常年參加體育鍛煉的人口占市民總數的52％，今年8月被大陸國家體育總局定為體育消費試點城市。

福建│第16屆兩岸林博會 三明市開幕

第16屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨投資貿易洽談會日前在三明市開幕，吸引3,200多名嘉賓和客商參會，其中台灣嘉賓和客商225人。2005年，三明獲批成立大陸唯一的海峽兩岸現代林業合作實驗區，同年該市舉辦海峽兩岸林業博覽會。

浙江│加強電商自律 公布直播服務規範

浙江省為加強直播電商行業自律，近日公布「電子商務直播服務規範」。規範中提到，在售後服務中，電商直播經營者需答覆消費者諮詢，處理消費者的退換貨、退款服務及投訴，直至處理完畢。直播銷售連結商品數量，應與實際備貨量相符等。

上海│外國人眼中最具吸引力的城市 連八年蟬聯冠軍

大陸科技部8日公布2019年「魅力中國─外籍人才眼中最具吸引力的中國城市」結果，上海再度奪得冠軍，實現八連冠。目前在上海工作的外國人數量為21.5萬，占大陸全國的23.7％，居於首位。

四川│沃爾沃汽車供應鏈項目 落腳成都

多家沃爾沃汽車的零部件供應商近日與成都經濟技術開發區簽署協議，擬投資人民幣50億元在當地生產汽車座椅、新能源汽車電池包、保險桿等多種零部件。意味大陸西部在沃爾沃汽車供應鏈的地位將進一步提升。

廣西│加強雙11網路促銷活動監管

廣西省將展開2020網路市場監管專項行動，加強「雙11」網路集中促銷期活動監測。該省近日也特別要求電商平台經營者，應遵守相關法律、法規，不先漲價再打折，不虛報特價攬客，採取必要手段保障平台正常運作。