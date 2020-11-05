11/6 Global Scan 掌握全球投資脈動

印尼│上季GDP再跌3.49％ 20年來首陷衰退

第三季GDP年跌3.49％，較市場預估的年跌3％嚴重，加上第二季GDP年跌5.32％，連續兩季萎縮而陷入技術性衰退，為印尼經濟逾廿年來首次衰退。因為新冠肺炎疫情導致數百萬計民眾失業，讓依賴內需來推動成長的印尼經濟大受衝擊。

韓國│新增確診125例、1死亡病例

韓國中央防疫對策本部5日通報，新增125例新冠確診病例 累計27,050例。當天新增1例死亡病例，累計死亡475例，平均病死率1.76％。此外，曾前往已故三星集團會長李健熙靈堂採訪的一名記者確診感染，前往弔唁的各界人士也紛紛接受病毒檢測。

歐元區│第二波疫情拖累 9月零售銷售跌2％

歐盟統計局公布，歐元區9月零售銷售月跌2％，比預期下降1％還差，成為歐元區經濟復甦受到第二波疫情拖累的最新證據。若與去年同期比較，年增2.2％，亦不如預期的增加2.8％，不過電氣用品與家具店銷售大增10％。

荷蘭│荷蘭國際集團降成本 明年要裁員1千人

荷蘭國際集團（ING）公布，將精簡其批發銀行業務，專注於關鍵的客戶和市場，將在2021年前底裁員1,000人，關閉南美和部分亞洲國家的辦事處，以削減成本並加快數字轉型。該集團同時公布第三季淨利銳減至7.88億歐元，遠低於去年同期的13.4億歐元。

英國│癌症藥熱賣 阿斯特捷利康上季獲利飆

製藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）受惠於癌症治療藥物銷售強勁，帶動第三季營業利益激增55％，由一年前同期的7.57億美元攀升至11.7億美元。儘管新冠肺炎疫情為該公司帶來挑戰，但第三季營收仍較一年前同期增加3％。

美國│好市多10月營收年增近16％

美國連鎖量販店好市多（Costco）4日宣布，繼9月營收年增16.9％後，10月營收也年增15.9％至138.2億美元，主要是因為疫情不見好轉促使民眾持續囤積日用品。好市多表示10月美國同店銷售年增13.6％，包括海外市場在內的全球同店銷售也年增14.4％。

德國│9月製造業訂單增速放緩 不如預期

德國聯邦統計局（Destatis）5日公布，9月製造業訂單月增0.5％，雖連續五個月成長，但增速放緩、不如8月上修後的月增4.9％與市場預期的1.5％。若按年來看，9月製造業訂單年減1.9％。受疫情影響，德國4月工廠訂單與工業生產跌幅創下史上最高。