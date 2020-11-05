11/6 China Scan 參與中國A股行情

上海｜公共場所不佩戴口罩將受罰

「上海市公共衛生應急管理條例」近日正式開始實施，該條例要求民眾進入機場、火車站、公車、地鐵等公共場所須按要求配戴口罩，保持社交距離，如違反規定應承擔法律責任。

廣東｜ 建設用地審批時間縮減一半以上

廣東省於8月至11月展開行動，確保重大項目審批速度應快則快、報批資料應少就少、審批環節應簡盡簡等。該省日前公布，自3月承接國家用地審批權以來，建設項目用地預審省級以上審批時間，由原來的平均用時127天縮減到53天，減少58％。

浙江｜ 溫州台商科技產業園開工

溫州台商科技產業園5日開工，採用企業聯建模式，總投資約人民幣5億元。該產業園目前已經入駐12個台資產業項目，涉及光學智能製造、汽車核心電子部件、先進檢測、智慧低壓電器、自控閥門、智慧變頻器等業態。

河南｜ 夏糧產量逾750億斤 再創新高

大陸糧食加工最大省河南省公布，該省糧食產量連續3年超過1,300億斤，2020年夏糧產量達到751億斤，再創歷史新高。大陸二分之一的熱狗，三分之一的泡麵，以及四分之一的饅頭都產自河南。該省還擁有雙匯、三全、思念等著名食品企業。

雲南 ｜ 昆明發放新能源汽車消費券

昆明為鼓勵新能源車消費，發放相關消費券獎勵。其中新能源巡遊計程車消費券不超過備案價格的40％，其他新能源乘用車消費券金額不超過備案價格的20％。另外，相關消費券亦可用於在昆明市落戶上牌的新能源汽車。

山東 ｜ 推12條舉措 挺海洋牧場高品質發展

山東擁有3,345公里長海岸線、約佔大陸的6分之1，近期推出12條措施支持「海洋牧場」保持綠色、高品質發展。其中包括大陸首個海洋牧場觀測系統建設，集中建設觀測站24處，建成海洋牧場多功能管護平台48座，支持離岸海洋牧場的現代化建設。

青海｜ 祁連山區打造五個生態保護試點示範區

青海祁連山區域是大陸西部重要的生態安全屏障和水源產流地，近期重點打造五個生態保護修復試點示範區，初有成效，試點項目範圍為59,975平方公里，包括門源縣水生態保護與農業協調發展的示範、剛察縣共生生態系統的示範等。