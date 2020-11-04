11/5 Global Scan 掌握全球投資脈動

德國│中國市場給力 BMW第三季獲利、銷量強彈

德國豪華車製造商BMW周三公布最新業績，受惠於中國市場擺脫疫情陰霾，需求強勁復甦，第3季獲利與新車銷售成長強勁。BMW的Q3淨利從去年同期的15.2億歐元，增至17.9億歐元。拜中國銷量激增31％之賜，該季BMW車總銷售成長9.8％，抵銷美國市場衰退16％的衝擊。

日本│近7萬人因疫情遭解雇

厚生勞動省4日發佈，截至10月30日，與新冠疫情相關的解僱人數，包括預估人數在內，達69,130人，較上週增加990人。人數居多的行業依次為製造業、餐飲業、零售業，3個行業合計人數接近總數的一半。依次為製造業12,979人、餐飲業10,445人、零售業9,378人。

歐元區│服務業受創 經濟恐二次衰退

市調機構IHS Markit周三公布，10月歐元區服務業採購經理人指數（PMI）終值，由初值46.2上修至46.9，但仍是5月以來最低點。綜合PMI終值也從初值49.4上修到50.0，還是低於9月的50.4。IHS Markit警告，歐洲疫情復燃促成二度封鎖，服務業將再遭重創，歐元區經濟恐難逃二次衰退。

菲律賓│9月外貿總額141.4億美元 年跌9.2％

菲律賓統計局（PSA）4日公布，9月外貿總額年跌9.2％至141.4億美元，跌幅較8月的17.9％收斂，但仍大於去年同期的3.5％，進口品占56％，其餘為出口品。總計9月菲國貿易逆差達17.1億美元，對主要貿易夥伴中國出口12.2億美元，占總出口額19.6％。

紐西蘭│封鎖扼殺觀光業 Q3失業率躍至5.3％

受累於疫情及邊界關閉衝擊經濟，紐西蘭第3季失業人數較前季增加近三分之一，相當於3.7萬，創1986年有此數據以來最大增幅，失業率從第2季的4％躍升至5.3％。經濟學家預期，紐國今明年的失業數會持續攀升，主要是邊境封鎖扼殺觀光業，這是當地飯店和零售業等企業的主要收入來源。

美國│致癌案判賠21.2億美元 嬌生上訴遭駁回

嬌生為產品被控致癌案上訴，但3日密蘇里州最高法院予以駁回，嬌生擬再提上訴。22名婦女聯合控告嬌生的嬰兒爽身粉，害她們罹患卵巢癌，密州法院2018年7月裁定指控成立，今年6月23日密州上訴法院維持判決，但將嬌生應付的賠償金46.9億美元砍半為21.2億美元。

沙烏地阿拉伯│改革卡法拉制度 明年3月生效

沙烏地阿拉伯4日宣布，打算改革爭議長達70年的「卡法拉制度」（kafala），也就是「保證人制度」，放寬對外國勞工契約的限制。沙國人力資源副部長指出，該計劃預定2021年3月生效，擬給予外勞轉換工作的權利，且能自由離境無需得到雇主許可，藉此提升沙國勞動市場的吸引力。