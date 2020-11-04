11/5 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江｜中藥材種植面積增44％

最新數據顯示，2020年黑龍江全省中藥材種植面積達到260萬畝，年增長44.4％。根據黑龍江省中醫藥產業發展規劃，將推動全省中醫藥產業達人民幣千億元，成為脫貧攻堅、促農增收的重要產業。

廣東｜ 深圳地鐵全自動運行試驗中心開工

深圳地鐵全自動運行試驗中心正式開工，象徵深圳邁向智慧化地鐵時代。此次開工建設的試驗中心將建於深圳地鐵深雲車輛段試車線旁，計畫2021年6月投入使用，建築面積約4,200平方公尺。

福建｜ 福州向馬祖供水 將分三期實施

福州市連江縣水利局指出，大陸向馬祖供水將分三期實施。其中，一期是應急供水，每天供水1千噸，用船運輸到馬祖地區；二期是常態供水，從官嶺水廠鋪設27.6公里的管道到黃岐碼頭，然後用船運輸到馬祖地區；三期是等待連江縣到馬祖橋樑建成後，管道從橋樑上鋪設過去，長約14.1公里。

北京｜ 家庭廚餘垃圾分出量增11.7倍

北京的生活垃圾管理條例實施半年，10月該市家庭廚餘垃圾分出量較條例實施前增長11.7倍，廚餘垃圾分出率達到19.79％。透過對廚餘垃圾及可回收物採源頭分類等措施，進入終端處理設施的生活垃圾處理量年減32％。

四川 ｜ 成達萬高鐵獲准 上海到成都縮至7小時內

大陸國家發改委4日批准成達萬高鐵可研報告，為大陸「推動長江經濟帶沿江高鐵通道建設實施方案」後，即將建設的首個重大項目。完成後成都至上海、北京的旅行時間將可縮短至7小時內。

瀋陽 ｜ 瀋陽故宮展示古鐘錶修復

瀋陽故宮4日推出「古鐘錶修復」活動，由北京故宮博物院古鐘錶修復室專家現場展演修復技藝，並講解宮廷古鐘錶機芯結構。之後民眾可在專家指導下，現場體驗小鬧鐘的拆裝過程，進一步體驗鐘錶的內部結構與原理。

香港｜ 與泰央行數位貨幣項目研究進入第二階段

香港金管局4日宣布，和泰國央行聯合進行的「Inthanon—LionRock」央行數位貨幣項目已進入第二階段研究，旨在提升跨境走廊網路（Corridor Network）以央行數位貨幣和多個地區進行即時跨境支付，預計研究結果將於2021年第一季公布。