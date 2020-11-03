11/4 China Scan 參與中國A股行情

廣東｜大陸女鞋生產基地舉辦鞋文化節

有「大陸女鞋生產基地」之稱的惠東縣3日舉行第10屆鞋文化節開幕式，來自當地的50大鞋業企業參加展覽。該省鞋業廠商會長劉穗龍指出，2019年大陸鞋業共出口95億雙，其中廣東省出口30億雙，占大陸鞋業出口的三分之一。

天津｜ 天津港再添「一帶一路」新航線

隨著「金星佐伊」輪靠泊天津港聯盟國際集裝箱碼頭，今年天津港集團第四條「一帶一路」新航線日前正式開通營運，新航線從天津港出發，南下到達新加坡港、科倫坡港等港口，此航次從天津港出口718標準箱，主要是機械設備、醫療器械、化工品等貨物。

福建｜ 首批智慧幼兒園相繼落成

福建省第一批智慧幼兒園將於2020年內相繼落成，福州市蓓蕾幼兒園智慧校園項目近日成功驗收。有別於傳統幼兒園，智慧幼兒園透過AI人臉辨識安全出入設備，可以自動識別家長身份，以確保幼兒安全接送。

北京｜ 市政府推出國際版網站

北京市政府近日推出國際版網站，支援英、韓、日、德、法、俄、西班牙、阿拉伯等8種語言，該網站除集合北京訊息、各類資訊交流外，也為外國人預約辦理婚姻、短期簽證、停留許可等常見服務。

浙江 ｜ 2020浙台合作周開幕 38個項目簽約

「2020浙江台灣合作周」3日在杭州開幕本屆合作周新簽約台資項目38個，總投資額48.3億美元。截至目前，該省累計引進台資企業近1萬家，實際利用台資近300億美元，其中2020年前三季實際利用台資增長24.7％。

湖南 ｜ 2020世界計算機大會長沙開幕

「2020世界計算機大會」3日在湖南長沙開幕，大會主題聚焦「計算產業新動能」，以應對疫情下的全球性挑戰。近年湖南的電腦產業規模持續壯大。

2019年，湖南電子資訊產業營業收入人民幣2,920億元，已連續5年保持年均兩位數增長。

香港｜ 限制社交距離措施延長至11月12日

香港特首林鄭月娥3日表示，由於香港疫情並無好轉，原訂5日午夜屆滿的限制社交距離措施將延長一週至11月12日。另，香港還將加強病毒檢測，並落實「安心出行」應用程式，讓衛生防護中心更能有效追蹤確診人士接觸者。