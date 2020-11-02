11/３ Global Scan 掌握全球投資脈動

英國 ｜ 威廉王子4月染新冠？ 王室拒發評論

當地媒體報導，38歲英國王位第二順位繼承人威廉王子曾於4月確診新冠肺炎，且一度「呼吸困難」，但為了不引發大眾恐慌而未對外公布。從時間上看，與他父親查爾斯親王的感染時間相近。威廉王子所在的肯辛頓宮拒絕發表官方評論。

日本｜ 成田機場 設置新冠病毒篩檢中心

日本2日在成田國際機場設置新冠肺炎病毒篩檢中心，專門為出境旅客進行新冠肺炎病毒篩檢，確保民眾抵達目的地時仍健康無虞。從檢測到出具報告約需6小時，預期11月底前時間可短至2小時。檢測費用為4.65萬日圓（約12,810台幣）。

美國｜ 史諾登申請俄羅斯公民身分

知名吹哨人、美國國安局前僱員史諾登（Edward Snowden）2日表示，他和太太正申請俄羅斯公民身分，目的在於確保疫情期間不會和即將出生的兒子分開，但他們仍將保留美國國籍。史諾登2013年披露美國政府監控公民而流亡俄國多年。

澳洲 ｜ 央行執行虛擬通貨研究計畫

澳洲央行周一表示正投入虛擬通貨計畫，跟澳洲聯邦銀行與澳洲國民銀行、區塊鏈技術公司Perpetual和Consensys Software等公司合作，探究以「分散式帳本技術」（DLT）推出批發型「央行數位貨幣」（CBDC）的潛在使用範圍與可能的影響。

寮國 ｜ 永珍第一家星巴克 明年夏天前開張

星巴克2日宣布為了拓展亞洲市場，明年夏天前將在寮國首都永珍開設當地第一家星巴克門市，由香港美心集團的寮國事業Coffee Concepts負責經營。目前星巴克在亞洲共有超過1萬家門市，希望藉由展店來扶持寮國咖啡文化並為當地創造就業機會。

韓國 ｜ 文在寅談經濟 估明年H1擺脫疫情衝擊

文在寅總統2日在青瓦台主持會議時表示，若今年第四季韓國經濟保持回升趨勢，預計明年上半年將可擺脫新冠疫情帶來的衝擊，步入正常軌道。文在寅說，今年第三季國內生產毛額（GDP）由負轉正。10月消費者信心指數和企業景氣指數時隔11年6個月創下最高紀錄。

歐元區｜ 10月製造業PMI 攀兩年最高水平

研調機構IHS Markit公布，歐元區10月製造業採購經理人指數（PMI）終值攀升至54.8，為2018年7月以來的最高水平，高於9月的53.7和初值54.4。德國10月製造業PMI終值升至58.2，為2018年2月以來最高；法國10月製造業PMI終值由9月的51.2升至51.3。