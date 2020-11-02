11/3 China Scan 參與中國A股行情

湖南｜雜交水稻雙季畝產突破1,500公斤

大陸「雜交水稻之父」袁隆平團隊在湖南省衡陽市衡南縣研發的雜交水稻，2日公布雙季畝產突破1,500公斤大關，創產量新高。第三代雜交水稻的「基因強大」，具有高產、抗病、抗寒、抗倒等特點，成為突破畝產的關鍵。

西藏｜ 最大雲計算數據中心啟動建設

西藏雲計算數據中心一期二階段項目近日已開工建設，投資達人民幣（下同）12億元，預計2021年投入運營。一期項目完成後，機櫃數量將達到1萬個，年營收15億元，可滿足大陸國內及南亞地區重點客戶的數據存儲需求。

福建｜ 廈門路跑賽 無人巴士「阿波龍」領跑

廈門近日舉辦全民健身運動會10公里路跑比賽，整場賽事充滿亮點，除了優美的環海賽道景色外，此次比賽也由大陸首款量產的L4級別無人駕駛電動小巴「阿波龍」擔任領跑員，賽事高標成績也較往年有所進步。

海南｜ 2020三亞台商峰會開幕

「2020三亞台商峰會」2日開幕。近300名兩岸工商界人士齊聚一堂，共尋後疫情時代海南自貿港建設機遇。據稱，2020年前9個月，海南新增台資企業43家，新增項目主要集中在批發和零售業、租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業等領域。

廣東 ｜ 深圳人才日 高層次人才破1.7萬

深圳加大人才引入與培育，自2017年確定每年11月1日為人才日後，深圳近日迎來第4個人才日，透過政策補貼與設立機構加大市內人才儲備，截至目前全市累計共有逾1.7萬高層次人才、逾14萬的留學回國人員，以及50名全職院士。

澳門 ｜ 推行全面最低工資 逾2.3萬人受惠

澳門政府為保障僱員獲得最基本的工資保障，防止工資過低，首部全面最低工資法律於近日生效，其中最低時薪為32澳門元，最低月薪為6,656澳門元。澳門政府預計，法律生效後，有3,100名當地僱員和2萬名外僱人員受惠。法律生效滿兩年首次檢討，之後兩年一檢。

香港｜ 9月零售額年減12.9％ 連跌20個月

香港政府統計處2日公布，零售額連跌20個月，9月零售業總銷貨價值的臨時估計為261億港元，年減12.9％，跌幅較8月修訂估計下跌13.1％，收窄0.2個百分點。香港政府發言人表示，由於訪港旅遊業難以迅速反彈，勞工市場仍然承壓，零售業的經營環境在短期內仍會充滿挑戰。