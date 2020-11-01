11/2 Global Scan 掌握全球投資脈動

澳洲│衛生部長：過去24小時本土零確診

衛生部長韓特1日宣布，過去24小時境內並無新增新冠肺炎本土傳染病例，為6月9日以來首見單日全國零確診。自疫情爆發以來，澳洲累計通報27,500多宗確診病例，907人死亡。重災區墨爾本甫於27日結束長達112日的嚴格封鎖。

英國│疫情日益嚴峻 11/5全面封鎖

英國自11月5日（周四）起到12月2日再次實施一個月的全面封鎖措施，以因應日益嚴峻的新冠疫情。英國10月31日新增確診21,915例，累計感染突破101萬例。餐廳和酒吧只可以提供外賣服務，非必要商店必須關閉，健身房、娛樂等設施一律暫停營業，民眾如果無特別需要必須留在家中。

韓國│10月出口年減3.6％ 疫情以來第二高

韓國10月出口較去年同期減少3.6％，但仍為爆發疫情以來的第二高水準。受疫情影響，韓國單月出口從3月起連續6個月負成長，9月轉正，10月再次減少。從出口品來看，半導體、汽車、螢幕等7種主力出口產品出現正成長。從地區來看，美國（3.3％）和歐盟（9.5％）年增，但最大出口國中國（-5.7％）和東盟（-5.8％）則為年減。

韓國│出入首爾高、中風險設施 沒戴口罩將開罰

首爾市將從13日起對在高、中風險設施不戴口罩者處以10萬韓元（約台幣2,734元）罰款。高風險設施包括大眾設施、公共交通、集會場所、醫療設施、養老醫院等；中風險設施包括補習班、面積超過150平方公尺的餐廳、宗教設施、音樂會場、市區婚宴場所、電影院等。

美國│佛州迪士尼年底前解僱逾萬名員工

迪士尼公司旗下位於佛羅里達州的主題樂園迪士尼世界表示，因應新冠肺炎疫情打擊，將於今年底再解僱11,350名工會員工，大部分受影響員工是兼職員工，裁員總數升至1.8萬名。這項行動是迪士尼9月宣佈裁員2.8萬人計劃一部分。

日本│12月推動第二次新冠病毒抗體檢查

厚生勞動省將於12月進行第2次新冠病毒抗體檢查，延續6月在東京都、大阪府及宮城縣實施的首次檢查，這次檢查包含上述3地等幾個地區，檢查規模上看萬人。首次調查結果顯示，東京都有0.1％的民眾有抗體，大阪府及宮城縣有抗體的比率分別是0.17％及0.03％。

荷蘭│荷航勞資談判陷僵局 政府紓困喊卡

由於荷蘭皇家航空公司（KLM）與機師工會的勞資談判至今仍談不攏，政府對荷航數十億歐元的紓困方案將予暫停。政府6月對荷航提出34億歐元紓困方案，但有附帶系列條件，包括要求荷航應刪減成本15％，以及提出荷航的永續經營改革方案。