11/2 China Scan 參與中國A股行情

香港｜今年加薪幅度僅1.4％ 10年新低

香港人力資源管理學會近日公布調查結果，2020年香港僱員平均加薪幅度僅1.4％，創10年新低，且在扣除通貨膨漲因素後，實質平均幅度僅0.5％，約有3成受訪機構表示今年沒有加薪，疫情使企業對加薪態度更謹慎。

上海｜ 成立世界頂尖科學家社區

上海近日在第三屆世界頂尖科學家論壇上宣布，在臨港新片區內成立世界頂尖科學家社區，將有許多頂尖國際聯合實驗室進駐社區，以頂尖科學家資源為核心發展半導體、AI、生醫、量子科學等科技技術。

福建｜ 福州馬尾對台跨境電商貨物海運專線 首航

福州馬尾—台灣跨境電商貨物海運直航專線近日正式啟動。該航線開通後，每周二、周六可實現兩個對台跨境電商專線海運班次，為兩岸跨境電商企業提供福州馬尾與台北、基隆、高雄等台灣主要港口雙向直航的海運幹線物流服務。

北京｜ 冷鏈食品追溯平台上路

北京市冷鏈食品追溯平台1日起正式上路。所有進口的冷藏冷凍肉類、水產品需納入冷鏈平台，上傳追溯資料，並落實電子追溯碼、完整貼碼後才可銷售。新規上路後，亦可進一步保障食品安全。

廣東 ｜ 台博會開幕 360多家台企參與

2020第11屆東莞台灣名品博覽會近日在廣東東莞市開幕。本屆台博會轉型專業展，吸引了來自台灣、深圳、北京、昆山等兩岸各地約360多家台資企業參展，助力台資企業轉型升級，拓展內銷市場。

四川 ｜ 日本知名企業2020年首赴四川投資考察

據日本貿易振興機構發表的「中國經濟與日本企業2020年白皮書」顯示，在四川的日企未來1至2年願意擴大業務的比例為52.9％。近日包括是旭化成、日產、三井物業等30多家日本知名企業，年內首度組團到四川投資考察並舉行交流座談會。

遼寧 ｜ 推出措施支持出口產品轉內銷

遼寧省近日公布新措施，支持出口產品開拓內需市場。該省商務廳相關負責人指出，遼寧以設備製造業為主，此類產品出口轉內銷的難度較大，因此需要從制度層面掃除障礙、提供保障，藉此解決標準不一、通路不暢等企業難題。