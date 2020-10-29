10/30 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│EBay第3季報喜 調高全年財測

全球線上拍賣龍頭EBay28日公布的第3季業績報喜，營收26億美元年增25％，非通用會計準則（non-GAAP）獲利每股85美分，高於去年同期的62美分，Q3活躍買家數年成長5％達1.83億。EBay受此激勵調高今年全年財測，年營收可望介於100.4億美元至101.1億美元之間，高於前估值95.9億美元至97.8億美元之間。

美國│新冠藥物助攻 吉立亞業績年增17％

吉立亞醫藥（Gilead Sciences）28日（周三）公布財報，拜新冠病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）銷售大增所賜，營收較去年同期成長17％。不過吉立亞調降2020年營收預測，表示疫情的不確定性使得預測瑞德西韋銷量有難度。

美國│奇異營收萎縮 裁員止血

生產飛機引擎的美國工業巨頭奇異（GE）28日發布第3季財報，受疫情重創航空業拖累，該季營收仍告萎縮，但多虧裁員及削減成本減少虧損。奇異Q3營收194.2億美元，較去年同期萎縮17％；派發優先股股利前淨損11.4億美元，去年同期淨損94.2億美元。

日本│日銀公布貨幣政策維持不變

日本央行（日銀）29日召開決策會議，一如外界預期貨幣政策維持不變，並重申該國經濟自疫情衝擊逐漸復甦的看法。日銀決策委員會預料，本財年（到2021年3月止）經濟將萎縮5.5％，減幅比7月預測的衰退4.7％還大，不過到2022年3月止的下財年，央行預期經濟將擴張3.6％。

瑞士│財管業務不優 瑞信Q3獲利暴跌

瑞士信貸集團（Credit Suisse）29日公布財報顯示，第三季（7～9月）營收年減2％至52億瑞士法郎，上季淨利暴跌38％至5.46億瑞郎，遠遜於分析師預期的6.79億瑞郎。瑞士信貸上季業績不如預期，主因在於投資銀行業務攀升未能抵銷財富管理業務下滑。

英國│BT攜愛立信 簽5G供應協議

英國電信（BT）與瑞典愛立信（Ericsson）簽定5G供應協議，後者將為倫敦等英國主要城市提供5G無線網路設備。英國政府決定禁止華為參與5G行動網路建設後，意味著英國的行動通訊營運商得在2027年前替換華為的設備。

歐盟│疫情衝擊 空巴Q3財報慘淡

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）周四公布第三季財報顯示，上季營收年跌27％至112.1億歐元，不如市場預期的115.7億歐元。上季淨損7.67億歐元，遠不如去年同期的淨利9.89億歐元。新冠疫情重創航空業，空巴業績難逃衝擊，上季交機量與航太業務皆萎縮。