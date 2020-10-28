10/29 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│夏威夷開放日客 11/6起有條件免隔離

為了提振觀光，夏威夷政府宣布從11月6日起，日本觀光客只要行前72小時內接受新冠病毒篩檢、並且確認為陰性，入境夏威夷後就不需要隔離14天。這是夏威夷首度對國際旅客開放觀光。不過當遊客返回日本後，仍須接受兩星期的隔離。

美國│波音削減成本 明年底前擴大裁員數千人

飛機大廠波音周三表示，為了削減成本以因應疫情，明年底以前將再擴大裁員數千人。該公司執行長凱爾洪（Dave Calhoun）表示，公司目標是2021年底時員工人數13萬人。今年稍早時，波音表示要裁員10％，今年初波音員工總數為16萬人。

美國│含dicamba除草劑可再賣五年 拜耳得利

美國環保局宣布，將允許含有化學成分dicamba的除草劑繼續銷售五年，這對美國拜耳與德國巴斯夫是一大勝利。該化學成份常用於噴灑大豆和棉花田，上述兩種作物經基因改造可以抵禦該成份，不過其他作物卻可能因此受到損害。

韓國│重啟消費券發放工作 提振內需

韓國政府決定重啟旅遊、住宿和餐飲的消費券發放工作，從30日起為消費者提供1,112項旅遊商品的七折優惠券；餐飲消費滿3次後再次消費時可折現1萬韓元；11月4日起向100萬名遊客提供3~4萬韓元的住宿折扣券。韓國政府今年8月起制定發放消費券提振內需的相關計劃，但8月15日首爾光復節集會導致疫情反彈，相應計劃被迫喊停。

西班牙│疫情來襲 9月零售銷售月減0.3％

西班牙國家統計局指出，受新冠病毒確診人數激增，9月零售銷售經季調後較前一個月下滑0.3％，中止連四個月成長走勢。該數據也凸顯自5月消費支出呈現反彈後，因第二波疫情來襲，導致到了第三季底又再陷入疲弱。

英國│希斯洛機場大砍明年旅客人數預測

因疫情持續重創航空需求，英國希斯洛機場大砍明年旅客人數預測，從6月預估的6,300萬人銳降到3,700萬人。因此，歐洲最忙碌機場的稱號將拱手讓給了巴黎。

馬來西亞│9月貿易順差219.7億馬元 年增逾倍

由於全球經濟逐漸從疫情中恢復正常，加上國內需求疲弱使得進口仍舊不振，馬來西亞國際貿易與工業部表示，9月貿易順差較一年前增加逾倍到219.7億馬元（約52.8億美元）。其中對中國出口勁增42％至155.6億馬元、對美國出口也攀升超過22％到103.2億馬元。