10/28 China Scan 參與中國A股行情

河北｜鼓勵閱讀 發260萬優惠券

河北近日舉辦惠民閱讀周活動，吸引逾500家大陸知名出版社參與，增強數位知名作家、網紅以直播模式帶民眾導讀好書，而為鼓勵民眾閱讀，也發放規模人民幣260萬元的優惠券，應用於線上線下不同通路。

北京｜百度RoboTaxi開放體驗

百度RoboTaxi自動駕駛出租車在北京開放體驗後，出租車高峰期單日訂單量超過2,600單，單個站點單日訂單量最高達到600單。一位百度RoboTaxi安全員表示，目前在北京只有40張自動駕駛載人測試牌照，其運力遠無法滿足體驗需求。

浙江｜公布人才數字大腦平台 精準引才

湖州市公布「人才數字大腦」平台，透過「數據多跑路、人才零跑腿」的方式精準引才。目前該平台已打造人才分類認定、人才工程申報、人才政策資金兌現、人才e碼服務、人才求職招聘、人才雲圖等七大應用場景。

上海 ｜ 百歲以上老年人口突破3千人

上海是大陸最早進入老齡化且老齡化程度最深的城市，最新數據顯示，截至9月30日，100歲及以上老年人口突破3千人，達3,009人，其中男性占26.02％，女性占73.98％。截至2019年底，60周歲及以上戶籍老年人口達518萬人，占戶籍總人口35.2％。

湖北 ｜ 5G與工業網路大會 11月武漢登場

大陸工信部11月19日至21日將在武漢推出「2020中國5G+工業互聯網大會」，這是大陸首個5G與工業網路領域的國家級大會，一方面帶動該領域新興科技的發展，也為大陸5G應用尋找更遼闊的場景。

湖南｜五城市組建藥品採購聯盟

湖南省27日公布集中帶量採購方案（徵求意見稿）指出，該省株洲、湘潭、岳陽、常德、邵陽五市組建藥品集中帶量採購聯盟，實行「2年周期，螺旋降價」，進一步降低藥品價格。同時要求各協議醫療機構必須完成約定採購量，不得進行二次議價。

廣東｜ 力推商用密碼產業

廣東省推出大陸第一個關於促進商用密碼產業發展辦法顯示，廣州市黃埔區、廣州開發區每年將對進駐該區的商用密碼企業給予累計人民幣（下同）5千多萬元的政策資金。預計政策公布後，將吸引一大批商用密碼企業進駐該區，未來3年形成300億元級產業規模。