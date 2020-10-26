10/27 China Scan 參與中國A股行情

江蘇｜南京搭建大陸最大寵物直播間

寵物經濟、直播模式日益增加，近期在南京成立的寵物生活企業得寵社將兩者融合，在總面積3,800平方公尺的店鋪中搭建大陸最大的寵物直播間，在店內便有4個直播間，希望抓準寵物的線上直播商機。

上海 ｜ 外省市車牌工作日限時禁行多條高架路

上海市近日宣布，為緩解塞車並改善交通秩序，外省市機動車牌、臨時行駛車牌的小客車，自11月2日起，每日上午7時至晚間8時在該市多條主要高架路、大橋、隧道等均禁止通行，假日除外。

重慶｜年底前實施五千戶居家適老化改造

重慶市日前公布，在2020年底前，對老年人實施居家適老化改造。居家適老化改造工程以自願申請為原則，2020年將在該市貧困的高齡、失能、殘疾老年人中，遴選5,000戶作為重慶市老年人居家適老化改造工作試點對象，並給予改造補貼，藉此改善居家養老環境。

廣東 ｜ 兩大一線城市進行「雙城聯動」

廣東省兩大一線城市廣州、深圳近日舉辦「雙城聯動」論壇，簽署科技創新、智慧網聯汽車產業、智慧裝備產業、生醫產業、基礎設施、營商環境、自貿區等七個領域的專項合作協議，強強聯手在科技、研究領域更進一步發展。

福建 ｜ 首富易主 寧德曾毓群登頂

在年內新能源車浪潮、股價大漲的背景下，福建首富之位正式易主。近日胡潤百富榜顯示，此前連續四年成為福建首富的達利食品許世輝家族在2020年僅以人民幣（下同）550億元居第二，寧德時代曾毓群以1,200億元身家成為當地新首富。

香港｜律政司：研究大灣區港資港法港仲裁可行性

香港律政司長鄭若驊26日在網誌發文指出，正積極探討與研究在粵港澳大灣區實施「港資港法港仲裁」的可行性，希望在大灣區訂立民商事合約的港資企業，在沒有「涉外因素」下，可選用香港法律作為合約的適用法律，及約定爭議在香港進行仲裁。

新疆 ｜ 喀什疫情嚴峻 啟動一級響應

新疆喀什截至25日共驗出138例無症狀感染者，當地防疫中心宣布啟動一級響應，即刻將喀什地區疏附縣四個鄉鎮疫情風險等級定為高風險，該縣其他鄉鎮上調至中風險。此外，截至26日上午12點，喀什機場的進出航班有七成以上取消。