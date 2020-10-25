10/26 China Scan 參與中國A股行情

北京｜2023亞洲盃 決賽在北京

亞足聯近日宣布，第18屆亞足協亞洲盃將於2023年6月至7月在大陸各地十座專業足球場舉辦，北京與當地的北京工人體育場成為賽事主角，將先後承辦開幕式、閉幕式和決賽等重要比賽。

河北 ｜ 加快推進山區科技示範工程

河北省加快推進山區「一縣、一業、一基地、一團隊」科技示範工程，到2023年，建立山區特色產業創新團隊30支以上，在不同生態類型區的山區縣建成科技示範基地30個以上等。直到2025年，初步形成創新驅動產業轉型升級、生態支撐區域綠色發展等的山區創新發展格局。

安徽｜ 砸人民幣2億 促優質小麥規模生產

安徽省將加快推進秋種結構調整，主攻優質專用糧食生產，全省各級財政整合人民幣2億元，專項用於支持優質小麥的規模種植生產，力爭秋種完成優質小麥種植面積2,544萬畝。

廣東 ｜ 深圳商辦需求 Q3季減45.3％

市場調研機構第一太平戴維斯數據顯示，深圳商辦銷售與出租量在第二季市場需求集中釋放後，在第三季均出現暴跌。第三季，深圳商辦的需求較上季驟跌45.3％，空置率增至29.7％。

重慶 ｜ 創投大會開幕 簽約逾人民幣670億

2020重慶國際創投大會近日舉辦，吸引IDG、招商國際等眾多資本齊聚，在大會開幕式上舉辦集中簽約儀式，資本方與企業共簽署15份涉及成渝地區雙城經濟圈發展基金、重慶製造業轉型升級基金等合作協議，簽約金額超過人民幣670億元。

海南 ｜ 設專業委員會 培養跨境電商人才

海南省近日宣布成立跨境電商專業委員會，將建立服務於政企對接的跨境電商行業平台。海南省電商協會將攜手天涯社區，在未來三年為該省培養10萬跨境電商人才，加快海南社群電商發展。2020年1月至7月，海南跨境電商進口零售額年增14.6倍至人民幣1.8億元。

新疆 ｜ 喀什爆疫情 民眾連夜排隊檢測

新疆喀什25日新增137名無症狀感染者，當地如臨大敵，不僅機場取消大量航班，民眾更連夜排隊進行核酸檢測，當地小學、幼稚園停課至10月30日。截至25日上午8點，當地核酸採樣已達30.82萬人，大陸國家衛健委亦已派工作組前往。