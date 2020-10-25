10/24 Global Scan 掌握全球投資脈動

波蘭｜總統杜達確診 狀況良好

總統杜達（右圖）感染新冠病毒後表示其目前狀況良好，對那些因跟他接觸過而必須被隔離的人感到抱歉。雖然波蘭在春季時確診人數非常低，但近期疫情愈來愈嚴重。上周末新增確診1萬3,628人、因疫情而死亡179人，創單日死亡數新高。

日本｜東京奧運擬11月受理退票

共同社引述消息人士報導，因新冠疫情而延期至明年夏季的東京奧運已售門票，大會組織委員會擬從11月起受理希望退票者的申請。帕拉林匹克奧會預計將在12月受理退票。此前通過官方網站售出奧運門票約448萬張、帕拉林匹克門票約97萬張。已售門票在決定延期後原則上仍然有效。

法國｜檢測確診率升至16％ 創新高

上周五新冠肺炎新增確診逾4.2萬人，累計確診數突破100萬人大關後，上周末新增4萬5,422例創單日新高，累計確診數達108萬6,497人，死亡138人，讓累計死亡數增加至3萬4,645人。整體檢測確診比率上升至16％，創新高。

西班牙｜新緊急狀態？政府急開內閣會議討論

西班牙政府周日召開特別內閣會議討論是否宣布新緊急狀態，因為17個地方政府裡已有10個要求中央宣布緊急狀態，讓他們實施宵禁等限制民眾活動的措施，以應付愈來愈嚴重的新冠肺炎疫情。瓦倫西亞已宣布從上周末晚開始宵禁直到12月9日止。

希臘｜新增確診創高 半夜至清晨禁外出

上周末新冠肺炎新增確診935例創單日新高，因此對疫情嚴重地區加強防疫限制來對抗新一波疫情，包括戶外強制戴口罩，從凌晨零點30分到清晨5點期間不得外出。儘管確診人數從10月初開始增加，但仍遠低於大部分歐洲國家。

義大利｜政府再祭宵禁防疫 民眾不滿上街抗議

衛生部資料顯示上周末新冠肺炎新增確診1萬9,644例創單日新高，死亡151人，因此計畫加強防疫措施抑制疫情，包括關閉健身房與游泳池、餐廳與酒吧從傍晚6點開始關閉，引來各地民眾不滿，走上街頭反對實施晚間宵禁的限令。

澳洲｜疫情再起 維多利亞省延長封鎖至11/1

人口500萬的維多利亞省是新冠肺炎疫情重災區，由於首府墨爾本疫情再起，讓8月初開始實施的封鎖措施，不但未能如外界預期在周日宣布結束，甚至要延長執行至11月1日，這讓該省居民的財務與心理壓力都達至崩潰的臨界點。