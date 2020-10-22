10/23 Global Scan 掌握全球投資脈動

加拿大｜總理杜魯道贏得信任投票

總理杜魯道周三在部份反對黨支持下，贏得「信任投票」，國會以180票對146票否決保守黨提議成立反貪腐委員會調查政府處理疫情支出的道德問題。否決成立委員會的反對黨認為目前應全力對抗疫情而不宜提前大選。

日本｜擬有條件允許72小時超短期商務入境

日媒報導，日本考慮有條件允許72小時以內超短期商務目的入境，屆時將免除14天隔離。考慮到中國大陸、韓國、台灣等商務往來較多的國家和地區，最快將於11月開始接納。入境條件將包括：接受PCR等檢測，禁止使用公共交通，活動範圍限定在逗留地及工作地點等。

法國｜線上銷售給力 愛馬仕Q3報喜

奢侈品牌愛馬仕周四公布Q3營收恢復增長，年增6.9％至18億歐元，主要是店面銷售年增12％和亞洲銷售強勁增長29％等帶動，其亞洲線上銷售明顯強勁。儘管目前仍難以評估疫情對全年業績影響，但重申其中期營收增長目標不變。

巴西｜阿斯特捷利康臨床實驗者死亡 股價跌

衛生監督局（ANVISA）周三表示，一名參與由阿斯特捷利康和牛津大學研發新冠肺炎疫苗的臨床實驗自願者已死亡，但強調實驗將會繼續進行。牛津證實計劃繼續實驗，但會小心評估實驗的安全性。阿斯特捷利康拒絕做出評論，惟股價受影響而在盤中滑落0.45％。

德國｜11月消費者信心續跌

GfK周四公布11月德國消費者信心，從10月的負1.7點下跌至負3.1點，較市場預估的負3點還要差。擔憂新冠肺炎疫情快速擴散將再次封鎖之下，約四分之三消費者認為疫情會構成重大或極重大威脅，約一半人擔心或極擔心自己未來。

英國｜聯合利華Q3表現優於預期

消費品公司聯合利華Q3基本銷售年增4.4％，優於市場預估年增1.3％，Interactive Investor分析師Richard Hunter說，主要是新冠肺炎疫情帶動其居家與衛生用品銷售，認為其股票能完全發揮在經濟面對重大挑戰時的防禦性功能。周四盤中股價上揚0.45％。

瑞士｜意法半導體Q4營收續看好

意法半導體Q3淨利年跌20％至2.42億美元，但營收卻年增4.4％至26.7億美元，主要是由汽車、個人電子產品和微控制器等需求帶動所致。公司預估Q4營收將成長至29.9億美元，毛利率從Q3的36％上升至約38.5％。周四盤中股價大漲2％