10/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜新增病例連3日上揚 總確診數破827萬

美國新冠肺炎確診數持續攀升超過2周時間，據約翰霍普金斯大學統計，20日美國新增逾6萬新冠病例，高於19日的58,387例，單日新增病例連續第3天上揚。美國總確診數突破827萬，在全球近4,080萬確診數中占了五分之一以上，美國新冠肺炎死亡人數逾22.1萬。

美國｜亞馬遜延長遠距辦公至明年6月底

美國電商龍頭亞馬遜證實，原訂明年1月結束的員工在家上班政策，將延續到明年6月底。其他科技同業已將遠距辦公措施至少延長到明年初，亞馬遜也選擇跟進，蘋果、臉書、優步和推特甚至表示會照員工意願，准許他們「永久」在家辦公。

美國｜半導體需求增 德州儀器Q3報喜

拜汽車及消費電子領域半導體零組件需求升溫之賜，美國半導體大廠德州儀器第3季財報優於預期。Q3德儀每股獲利1.45美元，雖遜於去年同期的1.49美元，但優於財測的1.14至1.34美元區間。Q3營收38億美元，比去年同期增長1％，也優於財測的32.6億美元和35.4億美元區間。

馬來西亞｜連7月陷入通縮 9月CPI年減1.4％

馬來西亞連續7個月陷入通縮。根據馬國統計局21日公布，由於交通、公用事業、服飾與鞋類價格下滑，9月消費者物價指數（CPI）年減1.4％，數據與8月一致，但降幅大於經濟學家預估的1.3％。扣除能源項目，9月CPI年增0.1％。

歐盟｜73％航線面臨限制措施

歐洲旅行限制範圍創新高，瑞銀集團（UBS）指出，截至10月12日，歐洲地區有73％的航線面臨限制措施，打破6月初的71％高峰，當時歐盟的防疫封鎖尚未解除。瑞銀預期，歐洲第4季短程航線載客量，料因旅行限制不到去年同期的50％。

英國｜9月CPI年增0.5％ 較上月優

英國國家統計局 （ONS）21日公布，9月消費者物價指數（CPI）年增0.5％，高於上個月的年增0.2％，主因在於交通與餐飲費用上漲，加上該國政府推出的「吃外食救經濟」補助政策結束所致，此政策有助於抑制通膨上升。

瑞典｜愛立信全年財測維持不變

網路設備商愛立信（Ericsson）21日表示，儘管今年疫情重創全球經濟，但東北亞及北美市場需求未受影響，再加上公司順利在中國掌握5G網路設備合約，因此全年財測維持不變，預期今年營業獲利占營收比重超過10％。愛立信上季（7至9月）營收優於預期，與去年同期相比更轉虧為盈，激勵股價在21日盤中大漲7.3％。