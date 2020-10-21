10/22 China Scan 參與中國A股行情

北京｜潘家園舊貨市場 建文玩直播基地

北京潘家園舊貨市場為大陸知名文玩藝術品集散地，近日也嘗試攜手抖音電商，將建設近2萬平方公尺的潘家園電商直播基地。基地不但將設置近300個直播間，還將長期舉辦「頭號主播」訓練營，邀請帶貨達人與商戶進行專項教學，將電商與傳統文玩相結合。

浙江 ｜ 擬建重大疫情救治基地

浙江省為提升疫情防控能力，擬建立三個省級重大疫情救治基地。浙江目標到2022年底前，疾病預防防控機制機構標準化率達到95％以上，傳染病收治能力達到每萬人平均1.5床，每個縣市還將建立達生物安全二級水準的實驗室，完善基層公衛設施。

香港 ｜ 防疫鬆綁 30人以下可組旅行團

西銀高鐵20日首次實現全線試車，預計年底正式開通。西銀高鐵線路全長618公里，連接陝西、甘肅和寧夏，設計速度每小時250公里，未來寧夏銀川到陝西西安將由目前的15小時，縮短到最快僅需3小時。

海南 ｜ 買iPhone 12 可減稅13％

受惠於2020年7月實施的海南離島免稅新政策，到海南旅行的遊客，購買iPhone手機可以減免13％的進口增值稅，這也使得海南版iPhone 12系列的價格更便宜。若與非免稅版相比，價差為人民幣715～1,547元。

陝西 ｜ 擴大對外開放 推29條措施

為了進一步擴大對外開放，陝西省政府推出「陝西省人民政府關於進一步做好利用外資工作的實施意見」，從深化投資改革、保護外商投資合法權益等方面提出29條措施。其中，內外資汽車製造企業生產的新能源汽車享受同等市場准入待遇。

廣東 ｜ 廣州港前三季貨物輸送量 年增1.9％

大陸外貿逐漸擺脫疫情陰霾。廣州港集團公布，透過調整航線和運力，2020年前三季貨物輸送量近40萬噸，年增1.9％；集裝箱輸送量達1,582.5萬標準集裝箱，年增1.5％。其中，礦石、鋼材、糧食、石油化工品等傳統貨類逆勢增長，糧食更大增24.4％。

廣西 ｜ 引進大健康項目 投資額人民幣3千億

廣西憑藉生態資源和鄰近東協的地理優勢，加速布局鎖定東協國家的大健康產業，包括健康養老、健康醫療醫藥、健康食品、健康製造、健康管理等。目前共已引進大健康產業重大項目170多個，總投資近人民幣3千億元。