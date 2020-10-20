10/21 China Scan 參與中國A股行情

浙江｜杭州兩年將開通6條地鐵

為趕上2022年杭州亞運，杭州將在2020、2021兩年密集開通6條地鐵，其中杭州地鐵1號線三期工程、6號線一期工程、杭州至臨安城際鐵路工程（地鐵16號線）、杭州至富陽城際鐵路工程，將會在2020年底前完工。

山西 ｜ 成立數據流量生態園

山西數據流量生態園近日正式揭牌，該園旨在提供新業態發展平台，進而助力山西轉型發展。除了成立數據流量生態園以外，山西還同時成立網紅直播、互聯網醫療、區塊鏈、電競遊戲、網約配送等五個新的社會階層人士聯誼分會。

寧夏 ｜ 西銀高鐵首次全線試車

西銀高鐵20日首次實現全線試車，預計年底正式開通。西銀高鐵線路全長618公里，連接陝西、甘肅和寧夏，設計速度每小時250公里，未來寧夏銀川到陝西西安將由目前的15小時，縮短到最快僅需3小時。

廣西 ｜ 欽州跨境電商網購保稅進口業務上路

欽州跨境電商網購保稅進口業務20日正式上路。該模式的優勢為快速且價格低廉，跨境電商企業將進口商品運入海關特殊監管區域內存管，消費者下單支付後，海關核驗放行後，最快當日就可送至消費者手中，大大縮短到貨時間。

福建 ｜ 明代莆田畫家吳彬名作拍出新高價

被譽為「畫仙」的莆田明代畫家吳彬名作再刷新紀錄，近日在拍賣會場上，吳彬的「十面靈璧圖卷」最終加佣金以人民幣5.129億元價格成交，改寫中國古代藝術品拍賣成交世界紀錄，此前吳彬的書畫亦多次在拍賣場上打破中國藝術品紀錄。

香港 ｜ 港版國安法實施後 三分之一日企擬調整在港業務

據日本貿易振興機構最新調查顯示，在港版國安法實施後，約有三分之一在香港經營業務的日本企業，考慮重新調整其在港發展策略，有約13％的日企已決定減縮業務規模，有1.7％日企則表示將完全退出香港市場，另有47.4％日企表示在港業務營運不會改變。

澳門 ｜ 澳門港元即時支付結算系統正式上線

澳門金管局建構的「澳門港元即時支付結算系統」已於近日上線運作，目前已有28家銀行連接該系統。銀行可透過上述系統為客戶提供安全、便捷的本地港元即時跨行轉帳結算服務，有助縮短港元跨行轉帳的時間，並為即日入帳創造必要條件。