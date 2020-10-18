10/19 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│菅義偉內閣支持率 下滑5.9個百分點

共同社實施的民調結果顯示，上任一個月的菅義偉內閣支持率跌至60.5％，較上次9月的調查大降5.9個百分點。回答不支持的比率為21.9％，增加5.7個百分點。菅義偉偕夫人周日出發進行越南、印尼的東南亞訪問行程，預料將宣布擴大補貼日企在東南亞生產。

韓國│ 三星副會長李在鎔 訪越南總理

三星副會長李在鎔將於19日視察三星最大手機生產基地越南，20日會晤越南總理阮春福，這將是雙方第三次會晤。三星電子目前在越南北寧省和太原省設有手機廠，在胡志明市擁有電視和家電生產設施。據悉，李在鎔將向阮春福強調三星將把越南打造成手機生產前哨基地，請求越南政府大力支援。

韓國│提振內需 擬發放八大類消費券

韓聯社報導，韓政府計劃從本月底起，向1,000萬名以上國人陸續發放餐飲、展覽、旅遊等領域的消費券。此舉旨在提振因新冠疫情陷入低迷的內需。八大類消費券涵蓋住宿、旅遊、演出、電影、展覽、體育、餐飲、農副產品。

歐盟│歐洲航空安全局：波音737 Max可復飛

歐洲航空安全局總裁帕德里克‧基（Patrick Ky）接受外電訪問表示，波音737 Max客機經過改良後，已經可以安全復飛。不過，美國聯邦航空管理局（FAA）仍未批准737 Max客機復飛。

英國│日本支持英國加入CPTPP

日本讀賣新聞報導，日本政府有意協助英國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。負責CPTPP的日本經濟再生擔當大臣西村康稔，將於23日與來訪的英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）會談。英國如果加入CPTPP，將成第一個非當初談判國家加入的例子。

法國│嚴控疫情 巴黎等城市實施宵禁

為控制第二波疫情，巴黎與其他八個城市宵禁於17日晚間生效，每晚9時開始，直到次日清晨6時，至少實施四周。自本周起，凡在商店、超市、銀行等密閉式公共場所，將強制戴口罩。法國衛生部公布，17日確診新冠病毒病例逾3萬2000人，寫下單日新高紀錄。

美國│預算赤字 寫紀錄新高

美國財政部公布，截至9月底止2020年度，預算赤字創下紀錄新高，達到3兆1320億美元，為2019年度的三倍。華府為紓緩新冠肺炎疫情衝擊，已先後推行四輪紓困方案，總金額達到5兆元。華府在3月疫情爆發前估計，2020年度預算赤字為1兆美元。