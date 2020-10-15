10/16 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│Big Hit娛樂上市首日 先盛後衰

防彈少年團（BTS）東家Big Hit娛樂15日在南韓上市，盤中股價飆升30％至35.1萬韓元，但收盤下跌4.4％，為每股25.8萬韓元。防彈少年團的7名成員每人獲得68,385股而在藝人股票資產排行榜並列第八名。根據財閥網，Big Hit娛樂代表房時赫的持股價值衝上全國第六，直追第五位的現汽車集團名譽會長鄭夢九。

日本│ 支撐營運 ANA貸款4千億日圓

疫情重創航空業，全日空母公司ANA控股向日本5家官民銀行貸款4,000億日圓，以支撐ANA的經營。三井住友銀行與政策投資銀行，預計將分別提供1,300億日圓貸款，其餘參與銀行為瑞穗銀行、三菱日聯銀行及三井住友信託銀行。

英國│牛津大學研發出肺炎快篩試劑

牛津大學研究團隊周四宣布研發出新冠肺炎快篩檢測試劑，不到5分鐘就能有檢測結果，可應用在機場與商業場所等民眾聚集地方。牛津希望在明年初就能開始生產其快篩試劑，並在之後六個月內取得主管機關的使用批准。

瑞士│受惠檢測需求 羅氏Q3銷售回穩

藥商羅氏（Roche）周四公布1～9月銷售額，較去年同期下跌4.5％至439.8億瑞士法郎，主要是第二季銷售受疫情衝擊而下滑。但第三季銷售已回穩，主要是新型冠狀病毒專用PCR檢測設備需求，帶動其醫療診斷設備部門業績成長所致。盤中股價大跌2.45％。

美國│聯航Q3每股巨虧8.16元

聯合航空第三季淨虧損18億美元，每股虧損8.16美元，較市場預估虧損7.53美元嚴重；營收年跌78％至24.9億美元。即使第三季是航空業傳統旺季也敵不過疫情衝擊。聯合航空10月1日開始讓1.3萬名員工放無薪假，數千員工選擇自願離職。

美國│Signs.com調查美民眾 逾8成會戴口罩出門

品牌設計商Signs.com公布最新調查，高達83.1％受訪者認為疫情期間，在公眾場所應該戴口罩，14.8％表示只會在特定情況下戴口罩，僅2％不認為要戴口罩。顯示絕大部份民眾不分黨派和政治立場，都認為戴口罩是防疫關鍵。

美國│汽車業需求增 美鋁Q3營收優於Q2

美國鋁業第三季虧損4,900萬美元，每股損失0.26美元，較去年同期虧損2.21億美元和每股損失1.17美元均大幅減少。雖然營收23.7億美元低於去年同期25.7億美元，但優於第二季表現，主要是重要產品價格走高和汽車業需求增加所帶動。