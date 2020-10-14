10/15 Global Scan 掌握全球投資脈動

荷蘭│ASML Q3業績優預期

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）第三季業績優於預期，而且鑑於電子裝置終端需求強勁，看好明年呈兩位數成長。ASML的第三季營收39.6億歐元，超越分析師預估的37億歐元，淨利10.6億歐元。ASML財務長達森（Roger Dassen）預估第四季營收37億歐元，也看好明年成長幅度達兩位數。

荷蘭│ Just Eat Q3訂單較同期大增46％

疫情社交距離的限制，促使不少人叫外送解決三餐，因此受惠的荷蘭美食外送平台Just Eat Takeaway周三公布，第三季全球線上訂單1.514億張，較去年同期激增46％，總計今年前三季的總訂單量達4.083億張，激勵該公司周三在倫敦早盤的股價跳漲5.34％。

韓國│基準利率維持0.5％

韓國央行14日召開會議決定維持基準利率於0.5％不變。專家認為，出於金融市場趨於穩定、房市和股市過熱等因素考慮，央行可能認為沒必要再次降息。韓國央行3月16日將基準利率從1.25％大幅下調至0.75％，接著於5月28日再次下調至0.5％，而後一直未再調整。

新加坡│第三季GDP縮幅放緩

拜經濟逐步解封之賜，新加坡第三季GDP萎縮幅度收斂。貿工部14日公布經濟預估，第三季GDP年減7％，縮幅較第二季的13.3％明顯放緩，但還是差於經濟學家的預估中值萎縮6.8％。第三季GDP經季調後季增7.9％，第二季季減13.2％。

美國│Dropbox宣布遠距工作成常態

舊金山雲端儲存服務商Dropbox透過部落格發文宣布，不再要求員工進辦公室，即便新冠疫情結束，遠距工作將成為常態。Dropbox的居家辦公政策已延長至明年6月，這將是該公司未來的主流趨勢，對於有碰面及一起工作需要的員工，公司設置了名為「Dropbox Studios」的工作室。

德國│今年GDP估將萎縮5.4％

德國主要智庫即將發布秋季聯合經濟預測（Joint Economic），慕尼黑Ifo經濟研究所透露，這份報告將德國今明年GDP成長率下修約莫1個百分點，主要是對這個歐元區最大經濟體的復甦展望趨於悲觀。預估德國今年GDP萎縮5.4％，縮幅比前次預測的4.2％更大；明年料正成長4.7％，但不如前次預測的5.8％。

歐元區│8月工業生產連四月上揚

歐盟統計局14日公布，8月歐元區工業生產月升0.7％，連續4個月上揚，但與去年同月相比下滑7.2％，此外8月擴張速度與7月增幅5％相比大幅放緩。歐元區前4大經濟體中，義大利的增幅最大月升7.7％，法國月升1.3％，西班牙持平，德國表現最差月跌0.2％。