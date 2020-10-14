10/15 China Scan 參與中國A股行情

吉林｜一汽、奧迪簽新能源備忘錄

第四屆中德汽車大會近日在長春舉行，全球知名的車企負責人、專家學者等800多人以視訊連線的方式參與會議，中國一汽集團並與奧迪公司簽署新能源項目諒解備忘錄。

黑龍江｜緊急排查青島入境新冠檢測

為了因應新冠肺炎疫情，黑龍江省新冠肺炎疫情工作領導小組公布「緊急通知」，要求各地立即排查自9月27日以來從青島入境人員，並查驗其核酸檢測結果，對相關人員無法提供檢測報告者，必須進行核酸檢測。

山西｜太原馬拉松 18日起跑

一向為大陸馬拉松重要賽事的太原馬拉松將於18日起跑。基於防疫考量，本次比賽形式為線上賽、線下全程菁英賽、線下半程大眾賽。線上賽事參加者只要在指定時間內完成賽事即可，線下的菁英賽和大眾賽則於18日上午8點鳴槍起跑。

浙江｜螞蟻全球總部將落腳杭州

正在推進全球最大IPO的螞蟻集團，近日與杭州市政府簽訂戰略合作框架協議，將在當地建設集團全球總部，雙方也將聚焦產業發展、技術創新、業務應用、空間拓展、品牌建設五大重點領域進行合作，將杭州打造成為金融科技創新重鎮。

重慶｜人人視頻總部宣布進駐

大陸影音平台人人視頻母公司：上海眾多美網絡科技日前宣布，人人視頻總部基地進駐重慶市南岸區，並計畫打造人民幣50億元以上產值規模的重慶特色數位內容產業園區。人人視頻表示，計畫以重慶公司作為上市主體，在大陸或海外掛牌上市。

海南｜自貿港帶頭 發展量子通訊

海南自貿港帶頭發展未來科技量子通訊，日前與相關公司簽約，將在當地建造天地一體量子保密通信環保網路，部署量子通訊衛星接收站、總控制站、實驗中心等，該技術也對提升通訊網路的隱私程度有莫大幫助。

香港｜Q3網路攻擊季增近三成

網路安全解決方案供應商Check Point發表9月網路威脅指數指出，第三季香港勒索軟體的攻擊數量季增27％。Check Point表示，很多網路攻擊都是從目標電子郵件開始，企業應培訓並教育員工辨識這類軟體，避免受到潛在勒索軟體攻擊。