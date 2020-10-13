10/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│引起不適 嬌生新冠疫苗臨床喊卡

正在進行新冠肺炎疫苗臨床實驗的嬌生周一發布聲明指出，由於一名受試者身體不適，已緊急暫停試驗，並召集數據及安全監察委員會（DSMB）對該個案進行檢視與評估。這也讓嬌生成為繼阿斯特捷利康後，第二家在美暫停疫苗臨床實驗的藥廠。

美國│ 9月CPI符預期 連4月成長

美國勞工部13日公布，9月消費者物價指數（CPI）經季節調整後較8月增加0.2％，與華爾街預期相符，且是連續第4個月成長，儘管9月增幅不及前3個月。排除波動劇烈的食品及能源價格後，9月核心CPI月增0.2％，同樣合乎預期。資料顯示9月中古車價格上漲6.7％，餐飲價格上漲0.6％，是推動整體CPI上漲的主因。

英國│高層重組 英航CEO下台

航空業因新冠疫情衝擊陷入危機，英國航空（British Airway）母公司國際航空集團（IAG）展開旗下航空公司高層重組，上任4年的英航執行長克魯茲（Alex Cruz）遭撤換，由原任愛爾蘭航空（Aer Lingus）執行長陶艾爾（Sean Doyle）接替。

紐西蘭│房貸利率低 9月房屋銷量創42月新高

儘管紐西蘭經濟展望因疫情籠罩不確定性，但來到歷史低檔的房貸利率仍續帶旺房市需求，紐國9月房價和房屋銷量雙雙走高。紐西蘭房地產協會13日公布，9月房價指數較去年同期躍升11.1％；同月住宅不動產銷售量年增37.1％，創42個月來新高。

德國│經濟現況指數回升至－59.5

德國智庫歐洲經濟研究中心（ZEW）13日公布，10月經濟景氣指數由9月的77.4驟跌至56.1，遠不如《華爾街日報》訪調預估的74，除了近來新冠肺炎確診人數激增平添經濟前景不安陰霾，英國恐無協議脫歐也打擊信心。所幸經濟現況指數好轉，由9月的-66.2升至-59.5。

德國│9月消費者物價減幅0.2％ 符合預期

德國聯邦統計局周二發布9月消費者物價，若按國家標準衡量，無論是月減幅或年減幅都為0.2％，符合市場預期。該統計局解釋，自7月1日起實行的暫時性調降加值稅措施，是導致9月物價下滑的原因。

歐盟│擬定黑名單 科技巨頭成重點對象

歐盟逐漸擔心科技大廠握有太大的影響力，正在擬定一份包含約20家科技巨擘的「打擊名單」，擬對科技大廠實行更嚴格的規範，目的在限制大型業者的市場主導力，並促進競爭。蘋果、谷歌和臉書等全球知名企業，預料都將榜上有名。