10/14 China Scan 參與中國A股行情

海南｜特斯拉設新能源車創新中心

美國電動車製造商特斯拉13日與海南簽約，將在當地設立新能源汽車創新中心項目，並環島布局超級充電樁。創新中心內容包括開展電動汽車電池、儲能設備等方面技術研究、開發。海南有望成為特斯拉全球新能源產品研發的重鎮。

山東｜濟南保湧泉 祭節約用水新規

擁有多個名泉、素有「泉城」之稱的濟南，近日公布「節約用水條例」，實現水資源合理利用，力保泉水持續噴湧。另外，濟南也加速發展節水型農業，包括推廣微滴灌、水肥一體化等節水、用水新技術，改變大水漫灌式的粗放型農業用水方式，提高水資源利用效率。

廣東｜珠海航展 將延期舉辦

大陸國際航空航天博覽會組委會公告，因新冠肺炎疫情全球蔓延趨勢未得到有效控制，原定11月10日～15日舉辦的第十三屆大陸國際航空航天博覽會（珠海航展）將延期舉辦，具體時間另行通知。

廣西｜南寧綜試區開通東協跨境電商

南寧綜合保稅區利用鄰近東協的獨特區位和優勢，培育發展跨境電商生態圈，推動加工貿易轉型升級，正吸引越來越多企業投資。南寧利用「跨境電商＋國際聯運」新模式，已先後開通南寧綜試區至東協的跨境電商貨運班車及包機航線。

重慶｜攜手華為 打造ICT人才培訓基地

重慶智能工程職業學院揭牌暨華為（永川）聯合技術創新中心啟用儀式，日前在重慶市永川區舉行。該學院攜手華為技術有限公司打造華為ICT（資訊通訊技術）人才培養基地、華為ICT師資培訓基地等，是大陸第一所獨立設置人工智慧科系的職業學校。

湖北｜巨型關公雕像恐遭拆除

大陸住建部近日指出，荊州市高達57.3公尺的巨型關公雕像，被指違反「荊州歷史文化名城保護規劃」有關規定，破壞古城風貌和歷史文脈，當地政府必須整改，可能意味著這座雕像將被迫拆除。

澳門｜擬斥資180億投入基礎建設

澳門特首賀一誠近日表示，因經濟受到新冠肺炎疫情影響，政府整體開支要壓縮，但是不會減少一些與民眾相關的必需開支。另外，因經濟復甦需要時間，澳門政府打算斥資近180億澳門元用於基礎建設，希望可以藉此增加職位，以改善就業問題。