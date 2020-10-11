10/12 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│籲北韓落實協議 緩解半島緊張

韓國防部11日就北韓前一日在建黨75週年閱兵式上公開新型洲際彈道導彈（ICBM）和新型潛射彈道導彈（SLBM）等武器深表憂慮，並敦促朝方積極落實韓朝《九一九軍事協議》，緩解韓半島軍事緊張。專家們分析稱，這次公開的新型導彈看似長23～24米，直徑也增加了30～40公分，為世界最長的洲際彈道導彈。

澳洲│救觀光 商討開放旅客入境

總理莫里森周日表示由於新冠肺炎感染人數減緩，因此正跟日本、韓國、新加坡和南太平洋諸國等控制疫情得宜國家，商討重新開放彼此旅客入境，尋求復興觀光業來協助澳洲經濟擺脫近三十年來因疫情而首度陷入衰退困境。

印尼│疫情趨緩 解除部分社交限制

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）周日宣布，由於當地兩周來感染新冠肺炎情況減緩，因此周一將解除從9月中再次採取嚴厲的「大規模社交距離限制」（PSBB）部份措施。他強調民眾仍必須保持高度自律抑制疫情擴散。

印度│確診數逾700萬人 全球第二高

衛生部公布迄周日中午止的24個小時內，新冠肺炎新增確診7萬4,383人，累計確診數突破700萬人大關，增加至705萬3,806人，為全球第二高國家，僅次於美國。新增死亡918人，累計死亡數達10萬8,334人，為全球第三高國家。

美國│紐約與倫敦 擬建安全旅遊路線

媒體上周末披露運輸部和國土安全部的官員，正跟英國與德國等官員，商討建立像紐約市和倫敦之間點對點的安全旅遊路線，讓通過快速測檢測的旅客在抵達目的地後縮短被隔離的時間，以因應年底傳統假期旅客量大增的情況。

美國│過去四天新增確診 日均逾5萬人

約翰霍普金斯大學周日公布最新數字，美國過去四天新增確診數單日均逾5萬人，累計確診數逾770萬人水準，至771萬9,254人，累計死亡數逾21.4萬人。儘管疫情持續擴散，但外傳美國致力跟其他國家商討建立點對點安全通航航線。

巴西│新冠死亡人數 僅次美國

巴西一個半月來新冠肺炎疫情有逐步減緩，尤其過去七天平均每天死亡數不到600人，但衛生部表示迄上周末晚止累計死亡數仍突破15萬人大關至15萬零198人，僅次美國為全球第二高國家。累計確診508萬2,637人為全球第三高。