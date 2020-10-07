10/8 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│奇異公司證實接獲SEC威爾斯通知

美國工業巨頭奇異公司（GE）6日證實，已於9月30日接獲證管會（SEC）發出的「威爾斯通知」（Wells Notice），意味SEC可能以違反證券法為由，對奇異提起民事訴訟。證管會針對的是奇異旗下問題叢生的保險業務，SEC的舉措讓這家百年老店的重整努力橫生枝節。

美國│H-1B簽證大改革 估三分之一申請者遭拒

美國勞工部與國土安全部6日宣布，以外國高等技術勞工為核發對象的H-1B簽證將做重大改革，包括要求雇主大幅提高持H-1B簽證勞工的薪資，限縮符合申請資格的學位種類，縮短特定契約勞工的簽證效期。國土安全部第2號人物庫奇內利表示，他預估新規生效後，會有三分之一申請者被拒。

英國│FCA禁售加密通貨衍生性商品

鑑於散戶投資人對加密通貨了解不深，為免投資人在價格劇烈波動時蒙受鉅額損失，英國金融行為監理總署（FCA）6日宣布，禁止向零售客戶銷售比特幣等加密通貨衍生性商品，該項新規於明年1月6日生效。根據網站Coindesk資料，比特幣今年曾創單日暴漲17％及暴跌27％的紀錄。

德國│8月工業生產月減0.2％ 遠遜預期

德國工業生產連升三個月後，8月數據反轉下滑。根據德國統計局7日公布，8月工業生產經日曆調整後月減0.2％，遠不如市場預估的月增1.5％。統計局同時將7月數據上修至月增1.4％。與一年前同期相比，8月工業生產下滑9.6％。

德國│寶馬Q3全球汽車銷售67.5萬台 年增8.6％

德國豪華車廠寶馬（BMW）7日公布，今年第三季集團全球汽車銷售年增8.6％至67.5萬台，其中電動車同期銷量年增近47％至5.47萬台。而受到新冠肺炎疫情影響，該集團今年前九個月汽車銷量較去年同期大跌12.5％。

新加坡│鼓勵增產報國 政府擬發生育獎勵金

為鼓勵國民在疫情期間「增產報國」，新加坡政府宣布，打算發放一次性生育獎勵金。星國副總理王瑞杰表示，獲悉有民眾因疫情關係延後「做人」計畫，政府盼生育獎勵措施，能讓面臨財務壓力和擔心工作不保的人安心，關於獎勵金額及發放方式等細節會在稍後公布。

瑞典│諾貝爾化學獎 2女科學家共享殊榮

2020諾貝爾化學獎得主7日出爐，由法國夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）及美國杜德納（Jennifer Doudna）2位女性科學家共享殊榮，表彰她們開發出CRISPR/Cas9這個基因編輯技術的成就。2位得獎者是史上第6位、第7位諾貝爾化學獎女性得主，這也是化學獎自1964年以來，首度全由女性摘冠。