10/8 China Scan 參與中國A股行情

北京｜連假三大火車站找回逾百件失物

大陸正值十一長假期間，人潮湧入各大車站，發生多起物品遺失狀況，協尋失物成為車站等交通樞紐的額外任務。僅北京站、北京南站、北京西站三大火車站1日至6日已共計幫旅客找回114件、價值近人民幣10萬元的失物。

上海｜最新米其林指南10/21公布

疫情之下米其林取消2020年不少城市的美食指南，但最新一期上海米其林指南近日宣布將在10月21日公布，2019年公布的上海米其林指南中有多達130家餐廳上榜、其中40家被評為星級餐廳，今年上海能否延續升勢，受到大陸業界關注。

廣西｜30條措施助台企南向發展電商

廣西台辦近日公布「廣西30條」，支持台企入駐廣西（南寧）跨境電子商務綜合試驗區及廣西（崇左）跨境電子商務綜合試驗區發展跨境電商，同時支持台企建設跨境冷鏈倉儲，打造面向東協市場的跨境電商供應鏈體系。

浙江｜多對抗疫新人齊聚西湖共結連理

中國國際西湖情玫瑰婚典7日舉行，參加婚典的100對新人中，大部分來自對抗新冠肺炎疫情的基層人員，職業涵蓋醫務人員、公安交警、記者、科研人員、社區工作者、志願者等，他們選擇在美麗的西湖完成終生大事。

甘肅｜推最嚴禁酒令 公務員下班也不能喝

慶城縣試行禁止公務員飲酒的規定，要求該縣公務員一切公務活動禁止飲酒。「禁酒令」明確規定，慶城縣公務活動，一律禁止提供任何酒類。同時，公務員無論是正常上班，還是節假日值班、執勤或工作日8小時外一律禁止飲酒。

湖北｜武當山活化旅遊資源 民房變身民宿

湖北省十堰市武當山特區為活化旅遊資源，將當地破舊民房改建後並引進民宿經營公司發展管理。當地村民不僅可租金，還能以房屋資產入股拿分紅，平日也可以到民宿打工，大幅增進當地居民收益。

山東｜擴大財政補貼 淘汰營運柴油貨車

山東省近期擴大財政補貼，透過限制使用、排放監管、經濟補償等措施，淘汰「國三」及以下排放標準柴油貨車。截至目前，該省濟南、淄博、威海、聊城、菏澤等五市，累計省級資金支出人民幣3,074萬元，共有4,386輛車獲得補貼。