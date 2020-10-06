10/7 China Scan 參與中國A股行情

重慶｜辣椒種植自動化 村民脫貧

重慶市石柱土家族自治縣石星村過去土地貧瘠、農民收益不豐。近年來，當地開始規模化種植辣椒並進一步發展自動產業化，產量因此大增。目前該村每年烘製的鮮辣椒約在1,000公噸左右，產品遠銷重慶、成都、武漢等食辣城市，帶動村民致富。

陝西｜籃球場變冰場 西安亮相

大陸首個由籃排球場轉換而成的冰場，近日在西安奧體中心體育館內亮相，這裡將是2021年陜西省舉辦第十四屆全國運動會的主場館之一，也是大陸西北地區面積最大的冰場。該體育館總面積約107,000多平方米，其中冰場面積為1,800平方米，場內共設18,000個座位。

浙江｜海峽兩岸青年發展論壇 13日登場

大陸國台辦發言人朱鳳蓮6日公布，第三屆海峽兩岸青年發展論壇將於13日在浙江省杭州市舉行。國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將應邀出席論壇。兩岸各界青年代表也將參加論壇相關活動。

上海｜生育高峰沒來 新生兒反降

日前有人預測新冠肺炎疫情會讓新生兒大幅增加，但根據上海多家婦產科專科醫院不完全統計數據，預想中的生育高峰並沒有到來，分娩量及孕產婦建卡數量反而較2019年略有下降，下降幅度大多在10％～20％之間。

廣東｜招募百萬農民上抖音

廣東省近日公布「百萬農民線上免費培訓工程」，招募有意願在抖音平台上從事短影音推廣、開店帶貨和直播電商的農業合作社參與培訓。培訓內容包括手機拍攝剪輯、短影音創意製作等內容。在培訓結束後，將評選出10家優質合作社，可獲得平台的資源扶持。

湖南｜長沙夜市小吃 十一長假吸金

長沙的夜市小吃極具特色，包括烤串燒烤、小龍蝦、油爆蝦、蒜蓉蝦、長沙臭豆腐等，都是不可或缺的美味，對「十一」長假期間湧入長沙的眾多遊客來說，不僅「吸睛」也「吸金」，帶動零售銷售業績。

新疆｜天池玻璃天橋 明年3月迎客

烏魯木齊天池景區架設的玻璃天橋即將完工。該景觀橋樑兼具景區行人通行、遊覽、高空彈跳、溜索等功能。橋面距谷底相對高度約50公尺，並是首次使用新型特殊材料建造的玻璃橋，預計2021年3月底開始迎客。