10/6 China Scan 參與中國A股行情

北京｜推遲近半年 國際車展重啟

受到新冠肺炎疫情影響，底特律、日內瓦、巴黎等國際大型車展相繼取消。在推遲近半年後，近日重啟的北京國際汽車展覽會，成為2020年唯一A級國際車展，承載著汽車產業復甦眾望。此次北京車展總展出面積達20萬平方公尺，共展示車輛785台，包括全球首度發表汽車82台。

河北｜餐飲浪費 最高罰人民幣1萬元

大陸各地積極推行「光盤行動」，其中，河北省近期推出反對餐飲浪費新規，若餐飲業者誘導消費者過量點餐，或者設置最低消費，將處人民幣（下同）1,000元以上、1萬元以下的罰款。

江蘇｜昆山台胞解鄉愁 建台灣情境展覽館

在陸台胞近日於台商重鎮昆山海峽兩岸交流基地中建造「飛越台灣情境展覽館」，台胞台商各自在展覽館中放置象徵台灣文化的小東西、聽台灣老歌，使台胞在疫情背景下能一解難返台的鄉愁，同時促進文化交流。

香港｜與喬治亞簽署避免雙重課稅協定

香港特區政府5日與喬治亞簽署「全面性避免雙重課稅協定」，意味著港府在拓展稅收協定再獲成果，協定將在雙方完成相關批准程序後生效。上述協定闡明雙方的徵稅權，有助投資者更有效評估其跨境經濟活動的潛在稅務負擔，進而推動香港與喬治亞的經濟貿易聯繫。

四川｜扶植新能源車 推獎勵措施

四川近日推出多項扶持措施，凡是企業在一年內所生產的新能源乘用車、客車、貨車和氫燃料電池汽車分別達到1,000輛、200輛、500輛、50輛的企業，按照每個車型給予開發生產企業一次性獎勵，單個企業獎勵最高不超過人民幣500萬元。

雲南｜中央美術學院 助劍川藝術產業升級

大理白族自治州劍川縣當地木雕盛行，但因產品附加價值低，經濟效益有限。為助力當地藝術產業發展，中央美術學院透過調研，幫助提升劍川木雕、石雕、黑陶、布紮、刺繡等工藝品的藝術設計水準，提高文化附加值。

海南｜離島免稅購物額 年增長227％

海南在7月啟動離島免稅購物新政，提高額度並新增多種類商品，近日披露新政啟動三個月後成績單，離島免稅購物金額達到人民幣86億元，較2019年同期大幅增加227.5％。海南也利用數據分析、人臉辨識等科技，加強對免稅購物的監管。