10/5 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國│通報系統出錯 近日確診數恐顯著增加

英國3日一口氣新增1.3萬名新冠肺炎確診病例，不僅較前一日多出將近1倍，更刷新全國最高紀錄。英國政府表示各地通報系統遭遇技術性問題，導致9月24日至10月1日的部分確診病例拖到現在才列入計算，因此接下來幾天的單日新增確診病例也會相對增加。

美國│國務卿蓬佩奧縮減亞洲訪問行程

國務院3日公佈，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）變更原定於10月4～8日出訪日本、韓國和蒙古的亞洲行程，改為僅於4日至6日訪問日本東京，出席美、日、澳洲、印度的四國外長會議。南韓外交部4日證實蓬佩奧推延於7～8日訪韓的決定。

美國│NFL陷染疫風暴 例行賽延後舉辦

美式足球聯盟（NFL）例行賽日前已因田納西泰坦隊爆發疫情而延後賽事，稍早又爆出新的確診病例，分別是新英格蘭愛國者隊先發四分衛紐頓（Cam Newton），以及堪薩斯酋長隊陪練組四分衛塔阿姆（Jordan Ta’amu），導致原定5日舉行的愛國者對酋長例行賽延至6日。目前兩隊正在擴大篩檢範圍，以釐清其他球員是否感染。

日本│安全氣囊故障 本田證實在美第17起死亡車禍

本田汽車稍早證實8月20日在美國亞利桑那州發生的2002年款Honda Civic死亡車禍，經國家公路交通安全管理局（NHTSA）聯合調查後，確定是因高田安全氣囊充氣機故障所致，是美國至今第17起因此造成的死亡車禍。2009年至今牽涉本田汽車與高田安全氣囊瑕疵的美國死亡車禍共15起，另外兩起牽涉福特汽車。

法國│空巴營運長：前景遜預期 裁員人數會更多

空中巴士營運長施羅恩（Michael Schoellhorn）近日接受德國媒體訪問時表示，今年秋季航空業前景比公司先前預期還糟。先前空中巴士已預告將在全球裁員1.5萬人，如今施羅恩表示裁員人數可能更多。空中巴士各地廠房在疫情前產能利用率已偏低，令工會擔心日後恐怕完全關廠。施羅恩僅表示現階段不考慮關閉德國廠。

俄羅斯│疫情再度惡化 單日確診逾萬人

俄羅斯4日一口氣新增10,499名新冠肺炎確診病例，是5月15日以來單日新增確診病例最高紀錄。俄羅斯在今年初疫情爆發後效法其他國家實施邊境管制及封城令。各地自6月起逐漸解封，不料近日疫情再度惡化。俄羅斯防疫指揮中心4日表示，過去24小時內俄羅斯已有107人死於新冠肺炎，使全國死亡人數突破2.1萬人。

澳洲│肺炎新增病例衝破個位數 地方政府盼盡快解封

澳洲疫情震央維多利亞省繼3日新增8名新冠肺炎確診病例後，4日新增12例，打破連日來單日新增確診病例個位數的情況，但地方政府仍希望能在幾周後達到解封門檻。維多利亞省首府墨爾本封城將近3個月，目前單日新增確診病例的14天平均值在11.9例，必須降至5例以下才能達到解封門檻。

