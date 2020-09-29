9/30 China Scan 參與中國A股行情

青海｜舉行特色大月餅爭霸賽

青海西寧宋家寨29日舉行中秋月餅爭霸賽，宋家寨三坊美食街上的長桌上擺滿了各式各樣的青海大月餅，這些月餅顏色鮮豔、形態各異，現場餅由專家對展出的大月餅評分投票，票數最高的月餅將獲得2020年宋家寨月餅王。

上海｜2021第四屆進博會企業參展報名起跑

2021第四屆進博會企業展報名正式啟動，第四屆進博會僅接受在大陸境外，包括港、澳、台合法註冊的企業參展，本屆展覽涉及產品範圍包括技術裝備、消費品、汽車、食品及農產品、器械及醫藥保健、服務貿易等。

香港｜螞蟻非實體銀行開業

中國電商龍頭阿里巴巴集團進軍香港純網銀業務，集團旗下的螞蟻銀行（香港）近日開業，該銀行沒有實體分行，香港市民可以憑著身分證在網上下載該行的手機應用程式。客戶成功登記後，即可使用銀行服務，包括轉帳及儲蓄等。

四川｜無人直升機起降4千公尺創海拔紀錄

大陸生產的高原無人直升機改寫海拔起降紀錄，中國航空工業集團生產的AR-500C日前在四川稻城亞丁機場完成基本飛行動作，證實具備在海拔4,411公尺攜帶80公斤載荷飛行5小時以上的能力，能夠在高原急救發揮關鍵作用。

河北｜淨化網路生態 創作260字公約

河北省發布「河北省網絡生態文明公約」，公約全文共260字，旨在以通俗易懂的文句，勸導網友提升網路素養與維持網路空間的道德準則，相關內容包括「鍵盤俠，標題黨，敢於批評不助長；博眼球，騙打賞，大膽揭露正導向」等。

雲南｜全球最大低頻射電望遠鏡在景東啟動

「景東120m脈衝星射電望遠鏡重大科技項目」啟動儀式，29日在雲南普洱市景東縣的太忠鎮徐家壩舉行，景東120m脈衝星射電望遠鏡（JRT），是目前世界上口徑最大的全可動低頻射電望遠鏡。

貴州｜第一班中歐班列啟程

貴州第一班中歐班列28日上午10時從遵義閣老壩站出發。該班列滿載近300噸來自湄潭、餘慶、金沙等地生產的茶葉，貨值約人民幣1億元。這批貨品將北上4,800多公里，從新疆出境，直達哈薩克的阿拉木圖。