9/29 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江｜哈爾濱市全面禁止銷售散煤

哈爾濱為促進冬季空污治理，日前提出該市全面禁止銷售散煤，同時嚴格打擊違規運輸、儲存散煤等行為，此次治理時間到2023年4月20日為止。此外，哈爾濱將加強煤質檢測，強化禁燃區外銷售過程的煤炭品質抽檢工作。

上海｜全年金融交易額 拚逾人民幣2千兆

上海市2019年金融交易規模寫下人民幣（下同）1,934兆元的成績，2020年在疫情衝擊下仍逆勢增長，前八個月實現雙位數成長，上海市政府預計，全年交易額可以突破2千兆元關卡，持續增強在國際金融上的影響力。

香港｜電影金像獎 延至2022年舉辦

原訂2021年舉辦的第40屆香港電影金像獎確定延期，香港電影金像獎協會表示，由於新冠肺炎疫情持續變化，2020年全港戲院大多數時間無法正常營業，本年度上映電影大幅度延期，故決定將金像獎研至2022年舉辦。

海南｜衝刺旅遊業 建造環島旅遊公路

全力衝刺旅遊業的海南再傳好消息，海南省環島旅遊公路工程近日正式獲批通過，該環島旅遊公路主線總里程997.9公里，投資預估約為人民幣167億元，完工之後將有效拉抬海南旅遊業發展。

山西｜太原市啟動汽車消費補貼

太原市政府分級補貼個人消費者新買「國六」標準以上乘用車，購車發票金額在人民幣（下同）4.5萬元至10萬元，每輛補貼3千元。購車發票金額在10萬元至25萬元，補貼5千元。購車發票金額在25萬元以上，補貼8千元。

陝西｜「長恨歌」驪宮遺址 出土

陝西考古人員近日挖掘和清理唐代華清宮朝元閣遺址建築群，朝元閣正是白居易「長恨歌」裡「驪宮高處入青雲，仙樂風飄處處聞」提到的驪宮，也是大陸目前發現的唯一唐代高台建築遺址。

湖北｜扶植產業發展 武漢市祭補貼獎勵

武漢市政府推出多項扶持產業發展的措施，具體措施方面，當地政府將對經過認定的武漢總部企業給予補貼獎勵。其中，落戶獎勵、投資獎勵、經營貢獻獎勵最高達人民幣2千萬元。