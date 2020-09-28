9/29 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│防彈東家上市 超額認購逾千倍

知名男團防彈少年（BTS）東家Big Hit娛樂28日發布，該公司首次公開上市超額認購達1,117倍，IPO價格定為每股13.5萬韓元，募股總額為9,625.5億韓元，上市後市值將達4.8兆韓元。Big Hit娛樂計畫於10月5-6日受理散戶認購申請後，將於同月15日正式上市。

美國│川普當選總統前幾乎沒繳稅

媒體周日爆料川普當選總統前繳交所得稅少得誇張，2016年和2017年都僅繳稅750美元，甚至迄2017年止十五年內就有十年沒繳過半毛稅金。但他迄2018年為止光是電視真人秀、廣告代言和授權交易等累計收入即將近4.3億美元。

沙烏地阿拉伯│G20高峰會改視訊方式進行

今年負責主持20國集團（G20）的沙國周一宣布，原定11月21～23日在首都利雅德舉行的G20高峰會，因疫情關係而將改以視訊會議方式進行。這次峰會討論焦點在面對新冠疫情，如何保護民眾安全與恢復經濟成長等問題。

紐西蘭│總理阿爾登爭取延後關閉鋁提煉廠

總理阿爾登周一承諾將跟礦商力拓談判，把其南部一座鋁提煉廠的關閉時間，從原定明年8月延後三年到五年之間，這是她為了尋求連任所開出的選舉支票。紐國10月17日舉行大選。她強調爭取延後關廠，是為南部地區爭取發展新產業的時間。

盧森堡│阿塞洛米塔爾賣大部份美國資產

總部設在盧森堡的鋼鐵巨擘阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）跟美國礦商克里夫斯自然資源（Cleveland-Cliffs）達成協定，前者以約14億美元代價，把大部份美國資產賣給後者，然後把部份交易所得買回價值5億美元的公司股票來回饋股東。

英國│優步告贏倫敦交通局 取得新執照

優步跟倫敦交通局的法律訴訟在周一勝訴，法院推翻交通局三年前以乘客安全為由，拒絕為優步更新經營執照的做法，讓優步取得新的18個月期執照。法官表示優步已換掉有問題的司機，因此相信其不會再對公共安全構成風險。

印度│確診數破600萬人 全球第二高

衛生部周一證實，過去24小時內新增8萬2,170人感染新冠肺炎，累計確診數突破600萬人大關至607萬4,703人，僅次於美國為全球確診數第二高國家，也是目前疫情擴散最快國家。新增死亡1,039人，累計死亡數增至9萬5,542人。