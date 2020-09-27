9/28 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│保守派占上風 川普提名巴瑞特遞補大法官遺缺

美國總統川普已提名保守派女大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），遞補最高法院大法官金斯柏格過世後的遺缺。如果這項人事案獲得參議院確認，將導致保守派在最高法院的優勢擴大為6比3。

美國│頁岩油生產商Devon擬與對手WPX能源合併

消息人士透露，美國頁岩油生產商Devon正就與對手WPX能源公司合併進行談判，以協助度過陷入長期低迷的能源業困境。兩家公司計畫以全股票方式進行，合併後新公司市值約為60億美元。這項交易預定最快將在本周底定。

阿聯│確保民間部門男女同工同酬法律 實行

阿拉伯聯合大公國已在上周實施一項法律，確保民間部門的男女同工同酬。阿聯希望透過該法能提高女性在國內的社會地位，並使得它在全球性別平等指數的名次向前邁進。

紐西蘭│勞工黨支持率大幅領先 阿爾登可望續任總理

據Newshub媒體與Reid研究機構聯手發布的最新民調顯示，紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)帶領的勞工黨，支持率雖從年初的60.9％歷史高點下滑到50.1％，但由於仍大幅領先主要反對黨國家黨的29.6％，意味她將在下月全國大選後，繼續擔任總理職務。

德國│德意志銀行高層將任德國商銀CEO

德國第二大銀行德國商銀已宣布將任命德意志銀行德國零售業務負責人諾夫（Manfred Knof）擔任執行長一職，他預定將在明年1月正式上任。然而這項人事令也解決該銀行長達數月的管理高層真空危機。

英國│撥款銳減 王室面臨3,500萬英鎊缺口

英國皇室私人收入管理人史蒂文斯（Michael Stevens）在公布王室成員年度帳目後表示，由於受新冠肺炎影響，導致皇室主要收入來源之一的皇室撥款銳減，並讓英國王室面臨3,500萬英鎊的資金缺口。然而該資金不足，將由納稅人負責買單。

英國│央行決策官員：負利率有助經濟度難關

英國央行決策官員鄧雷羅（Silvana Tenreyro）接受媒體訪問時指出，有證據顯示採取負利率做法將有助英國經濟度過當前難關。該央行曾在8月放出風聲，聲稱將研究把利率降至零以下，緊接在本月又說將對第四季採行負利率的技術可能性進行評估。